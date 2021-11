Başkan Gürbüz: “Sanayi esnafımızdan aldığımızı tekrar esnafımıza verdik”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hizmet alanının sanayi sitesine entegre etmesini sağlayacak ihalede satışa sunulan 84 parselin hak sahibi olan esnaflarla bir araya geldi.

Burada bir değerlendirme yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, söz konusu satışın, ilçede yeni yatırımların ve sanayi kollarının hayata geçmesine olanak sunacağını söyledi.

Sanayi sitesinin, mevcut hali ile Elbistan’a yetmediğini dile getiren Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Sanayi sitesinin büyütülmesi ile ilgili bir hedefimiz ve hayalimiz vardı. Mevcut sanayinin artık esnafa dar geldiğini biliyorduk. Esnafımızın dışarıda ve şehir merkezinde olduğu ya da sanayinin etrafındaki konut altı ticaret olarak adlandıracağımız yerlerde barınıp çalışma mücadelesi verdiğini hep beraber görüyoruz ve şahidiz.

İmar planı yaparken biz buradaki konut bölgelerinin tamamını da sanayiye dahil ettik. Çünkü Elbistan gelişen, kalkınan ve büyüyen bir kent. Yakın bir vadede il olmakla ilgili tüm altyapısını tamamlayacak. Belediye hizmet alanımızla ilgili kooperatifimiz bizden talepte bulundu. Biz de bu talep doğrultusunda hizmet alanının sanayi sitesine eklenmesi ile ilgili çalışma yaptık. Hem galericilerin hem traktörcülerin bulunduğu alanı ve bugün satışını gerçekleştirdiğimiz alanın sanayi alanı olacağını yakında göreceğiz.

Elimizdeki gayrimenkulü uzun vadeli, taksitli esnafımıza sunduk. Kooperatifimiz de buranın yapımıyla ilgili görüşmeler yapıyor. Belediye olarak üzerimize herhangi bir yük düşerse biz yine emrinizdeyiz. Oranın alt ve üst yapısıyla ilgili imkanları seferber edeceğiz.”

Satış sonrasında sanayi esnafı adına can suyu olacak bir karar aldıklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, “Kamu imkanları vatandaş içindir. Biz de bugün onu yaptık. Ekonomi ile ilgili bir takım sıkıntılarımız var. Bu yüzden bir yerel idare olarak zor günlerde ekonomik sıkıntılar yaşayan sanayi esnafımıza, muhasebeleştirilmiş olan tüm borçlarımızı bugün itibari ile ödedik. Muhasebeleştirilmemiş olanları da önümüzdeki hafta sonuna kadar ödeyeceğiz.

Birçok esnafımız, el emeği ve alın teri dökerek edindiği birikimlerini yeni ekmek kapısı aralamak için değerlendirdi. Şehrine, ülkesine katma değer üretmek için bugün kolları sıvayarak ‘ben de varım’ dedi. Esnaf dostu belediye olarak bize düşen de esnaftan aldığımızı tekrar onlara vermektir. Bu satıştan elde ettiğimiz gelirle, ilçe ekonomimizin can damarı ve bel kemiği olan sanayi esnafımıza can suyu sağlayacağız. Biz de bugün onlara aslında bir vefa borcu ödüyoruz. Esnafımız, en zor anında bile belediyesinin yanında olduğunu bilecek. Bu şehirde üreten, hizmet sunan her esnafımıza omuz vermenin asli görevimiz olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Özellikle de içinden geçtiğimiz bu dönemde esnaf-belediye dayanışmasının en güzel örneklerinden birini sergilediğimizden eminim. İnşallah bundan sonra da esnafımızın derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürbüz, kente istihdam anlamında da katkı sunulacağını hatırlatarak, “Vatandaşlarımız sanayiden alması gereken hizmeti alamadığı ya da alternatif ürünlerin olmaması nedeniyle şehir dışından alışveriş yapmak zorunda kalıyor. Biz bunu istemiyoruz. Elbistan’ın sorununu Elbistan’da çözelim. Sanayisini büyütelim; organize sanayi ile birlikte entegre çalışabilecek birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü etaplarını da hayata geçirelim. Böylece şehrimize istihdam oluşturalım. İnşallah sözleşmeler imzalandı. Satışlar gerçekleşti. Zannediyorum 6 ay içerisinde biz oradan taşınacağız. Artık yer olarak burası sizin. 84 işyerinde ortalama 250 kişiye ekmek kapısı açılacak. Termik santral ve şeker fabrikasının da ihtiyaçları noktasında sanayimizle işbirliğinin sağlanmasını istiyoruz” dedi.

Söz konusu satış ihalesi ile ilgili desteklerinden dolayı AK Parti ve MHP Belediye Meclis Üyelerine teşekkür eden Başkan Gürbüz, “Bu süreçte dirençlerle karşılaştık. Buranın sanayi esnafına satılmasını istemeyenler oldu. Başka türlü değerlendirin diyenler oldu. Biz, esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olacağız dedik. Bu kararlılık içerisinde yapılan her türlü eleştiriye kulağımızı kapattık. Belediye meclisimizde her türlü zorlamaya rağmen bugün bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Esnafın yanında olduğunu iddia edip de vermesi gereken desteği esirgeyenleri de unutmayın. Dar günde sizin yanınızda olan adamla karşınızda olan adamları lütfen aynı kefeye koymayın.

Bu satışla ilgili olmadık iddialar ortaya attılar. ‘Parsel parsel satıyorlar’ diye paylaşımlar yapacak kadar gaflet içinde olan insanlar, esnaf parsel parsel mülk sahibi oldu. Bu sizin niye gücünüze gidiyor. Esnafın yanındayız diyordunuz; neredesiniz, neden desteğinizi esirgiyorsunuz?” sözleri ile konuşmasını tamamladı.

Başkan Gürbüz, daha sonra arsaları satın alan esnaflara hayırlı olsun dileğinde bulundu.