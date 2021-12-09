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Başkan Gürbüz, “OSB’de istihdam odaklı yatırımlara kapı aralandı”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, organize sanayi bölgesinin 1.etabındaki 8 parselin tahsisiyle ilgili olarak, “İstihdam odaklı yatırımlarla Elbistan büyüyecek, Türkiye büyüyecek” diye konuştu.

Başkan Gürbüz, “OSB’de istihdam odaklı yatırımlara kapı aralandı”
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Elbistan’ın, 6.bölge teşviki kapsamına dahil edilmesinin, tekstil başta olmak üzere birçok yatırımcının iştahını kabartacağını vurgulayan Başkan Gürbüz, “Başta istihdam olmak üzere bunu fırsata çevirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, organize sanayi bölgesindeki arsa tahsislerine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB), kentin, üreterek büyümesini sağlayacak en önemli unsur olduğunun altını çizerek sözlerine başlayan Başkan Gürbüz, “Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nde istihdam odaklı arsa tahsisleri gerçekleştirdik. Büyüyen ve kalkınan Elbistan için istihdam en büyük önceliğimiz. Organize sanayi bölgemizin de bu yöndeki potansiyeline bir an önce ulaşması gerekiyor. Son yapılan tahsislerle birlikte bu yolda önemli bir adım daha atıldı. İnşallah başta gençlerimiz olmak üzere insanlarımıza yeni ekmek kapıları açacağına inanıyoruz. Başvuru yapan 12 firmadan 7 firmaya tahsis tahsis yapıldı. Tahsis yapılan sektörler oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Tekstilden enerjiye, gıdadan eğitime kadar çok sayıda firma yatırım yapacak. Yatırım için şehrimizi tercih eden firmalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak kentin 2023 yılına büyük istihdam hedefleri ile girmesini amaçlıyoruz. O doğrultuda tüm yatırımcıları şehrimize davet ettik. Yakın zamanda 6.bölge teşvikleri ile birlikte Kahramanmaraş’tan da ciddi tekstil yatırımcıları geleceğini düşünüyoruz. Yatırım ve yatırımcı dostu bir belediye olarak şehrimizi üretim karargahına dönüştürme gayreti içerisindeyiz. İnşallah, yeni yatırımlarla birlikte kentimiz parmakla gösterilen bir şehir haline gelecek. Elbistan büyüyecek, Türkiye büyüyecek” şeklinde konuştu.

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