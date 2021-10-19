Başkan Gürbüz, muhtarlarla bir araya geldi

Programa, Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale ve Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz ve mahalle muhtarları katıldı.

19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamındaki buluşmada değerlendirme yapan ilk isim Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz, organizeden dolayı Başkan Gürbüz’e teşekkür edip; tüm muhtarların bu anlamlı gününü kutladı.

Daha sonra söz alan Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale de; muhtarlık müessesesinin yaklaşık 200 yılık köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getirdi. Başkan Gürbüz’e teşekkür eden Kale, tüm muhtarların da Muhtarlar Günü’nü tebrik etti.

Buluşmada son olarak muhtarlara hitap eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tüm muhtarların bu özel gününü kutladı.

Muhtarları, çalışma arkadaşı olarak gördüğünün altını çizen Başkan Gürbüz, “Muhtarlar belediyenin bir unsurudur. Yerel idareye daha yakındır. Belediye yerel olarak sizlerle çalıştığı için muhtarlarımızı çalışma arkadaşlarım olarak görüyorum. Belediyenin dışında bir unsur olarak asla görmüyorum. Bugün sizin gününüz. İnsanın yaşadığı yerlerde mutlaka dinamik sorunlar olur bunlar da çözüm odaklı yaklaşımla giderilebilir. Sizlerle birlikte olmaya gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde 2021 yılını beraber değerlendireceğiz. 2022 yılındaki hedeflerimizi ve planlamalarımızı da görüşeceğiz. Sizlerden alacağımız öngörülerle de yeni sezona hep beraber bismillah deriz” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda muhtarlara Başkan Gürbüz tarafından hediye takdimi yapıldı.