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Başkan Gürbüz, Karahasanlılarla bir araya geldi

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Karahasanlılar Federasyonu ve EKARDER yöneticileri ile bölgedeki mahalle muhtarları ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Başkan Gürbüz, Karahasanlılarla bir araya geldi
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Toplantıya, Karahasanlılar Federasyonu Başkanı İbrahim Şahin, eski başkan Şaban Erdoğan, üye Ramazan Erdoğan, EKARDER Başkanı Şerif Aybakar, Karasanuşağı Muhtarı Mahmut Aktaş, Türkören Muhtarı Mehmet Altun, Armutalan Muhtarı Hasan İmre, Kangal Muhtarı Ahmet Güler, Kavaktepe Muhtarı Aligül Şahin, Meclis Üyesi Ali Demir, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Kahraman katıldı.

Toplantının ana gündem maddeleri ise kentteki sosyal, kültürel ve spor alanındaki çalışmalarla belediye hizmetleri oldu. Katılımcılar, Elbistan’da yapılan sosyal faaliyetler ve yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkürlerini bildirdiler.

Toplantı, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan etkinliklerin görüşülmesi ve bölgedeki mahallelere yapılacak hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Karahasanlılar Federasyonu ve EKARDER’in gerek yurtdışında gerekse de yurtiçinde önemli görevler üstlendiğini belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

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Başkan GürbüzKarahasanlılarla Bir Araya Geldi