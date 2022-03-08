Başkan Gürbüz, “Kadınların üretimdeki gücü çok önemli”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle meslek sahibi kadın yöneticiler ile bir araya geldi.

Mükrime Hatun Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kadınların üretimde ki gücünün çok önemli olduğunu belirtti.

Başkan Mehmet Gürbüz, ikinci Dünya savaşı sonrası adeta yerle yeksan olmuş ülkelerin kalkınmasında kadınların üretime verdikleri destek ile bu gün güçlü bir ülke haline geldiklerinin altını çizdi.

Programa katılan kadınların gününü kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Gürbüz, “Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü en kalbi duygularımla kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Bu gün ekonomisi üst sevilere çıkmış iki ülke olan Japonya ve Almanya’da örnek verecek olursak, bu iki ülke dünya savaşları sonrası adeta iflas etmiş ve yerle yeksan olmuştu. Ancak kadınların üretimde aktif olarak rol almaları ile bu gün gelinen noktayı hepimiz biliyoruz. Yani Almanya’yı kurtaran çalışan kadınlar oldu. Ancak Elbistan'da kadınların üretime katkıları şu an istenilen seviyede değil. İdareci olarak Elbistan’da hanım kardeşlerimiz var. Ancak daha iyi olmamız gerektiğine inanıyorum. Kadınların koruyuculuk içgüdüsel olmaları nedeniyle görevlerinde de koruyucu özellikleri ön plana çıkıyor. Bunun için daha çok idareci kadın olması gerektiğine inanıyorum. Devletimiz birçok alanda kadınları koruyucu krediler vermektedir. Örneğin ilçemizde bir kadın girişimcimiz kredide pozitif ayrımcılık ile başarıya ulaşmıştır. Kadınların kooperatifleşmesi ve bir adım daha ileriye giderek üretimci olmaları gerekmektedir. Mikro kredi ile bunu sağlayabilirler. Bir hanım kardeşimizin altı ülkeye ihracat yaptığını öğrenince adeta gurur duydum. Devletin teşviklerinden daha fazla yaralanmamız gerekiyor. Bu gün bütün devletlerin büyümesi özel sektörler ile olmakta bunu iyi değerlendirmeliyiz.

Siz yeter ki üretin biz yanınızdayız

Elbistan da şöyle bir şansımız var nedir o, önümüzü açacak kanaat önderlerimiz var. Allah onlardan razı olsun. Sizin kuracağınız her türlü işletmede çözüm ortağı olmaya hazırız. Kapalı alana ihtiyacınız mı var, enerji ile ilgili desteğe ihtiyacınız mı var veya ürün ürettik satın alır mısınız derseniz onu da alırız. Bir hanım kardeşimiz salça ürettiğini ve bize satmak istediğini söyledi. Bende tabi ki alırız dedim. Ne kadar ürettiğini sorunca 40 bin ton cevabını verdi. İnanın buna çok şaşırdım. Hemen bir kaç salça fabrikası ile görüşerek alım yapabileceklerini öğrendim ve bu hanım kardeşimiz fabrika ile iletişime geçerek satmaya başlayacak. Siz yeter ki üretin biz her türlü yardımda bulunmaya hazırız” diyerek sözlerini tamamladı.

Program sonrası Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kadınlara çiçek ve hediye takdiminde bulundu.