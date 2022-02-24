Başkan Gürbüz: “İnşaat sektöründe şahlanma bekliyoruz”

Elbistan’da 2019 yılı sonrası bekleyen, inşaat sektörüyle ilgi sorunları çözebilmek adına İller Bankası tarafından yapılmış olan imar planını revize ettiklerini belirten Başkan Gürbüz; “Bu revizyon sayesinde ciddi iyileşmeler yakaladık. Bununla ilgili ben istatistiksel bilgileri paylaşmak istiyorum. Örneğin 2020 yılında 177 adet olan yapı ruhsatımız 2021 yılında 345'e yükseldi. Ön izin belgelerimiz 77 adet verilmişti, 2020 yılında. Bu sayı 2021'de106'ya yükseldi. Proje Uygunluk belgelerimiz 23'ten 55'e, imar çapları 97’den 193’e, konut iş yeri ve yapı kullanım izinleri ise 700’den 1219'a yükseldi. Bu da şunu gösteriyor, yüzde 300'e yakın birçok alanda artışlar var. Yani önümüzdeki günlerde Elbistan’daki inşaat sektörü, sezonun açılması ile beraber şahlanacağı büyüyeceği inşallah ciddi sayıda istihdamının karşılanacağı bir alan olacak. Bu da belediyenin yapmış olduğu kolaylaştırmalar, sektörün ve bu sektörde iş yapan müteahhit arkadaşlarımızın önlerinin açılabilmesi ile ilgili iyileştirmelerin bir sonucudur” diye konuştu.

Yeni imar planıyla sektörün yeni hamleler yapacağını belirten Gürbüz; “Biz önümüzdeki günlerde yeni imar planı ile İnşallah bu oranları çok daha fazla arttıracağız. Biz diyoruz ki Elbistan Belediyesi üreten ve üreticinin yanında olan bir belediye. İnşaat sektörü lokomotif bir sektördür ve önünün açılması ile ilgili gerekli revizyonlarda ve çalışmalarda her türlü kolaylığı vatandaşlarımıza sağlayacağız. Bu da inşallah önümüzdeki günlerde Elbistan'ın kalkınmasını ve yeni hamleleri yapması noktasında büyük atılımlar sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Başkan Gürbüz’ün, yapı ruhsatı sayısında sağlanan artış ve 1/5000’lik imar planının bir an önce hazırlanması için attığı adımlar, sektör temsilcileri tarafından sevinçle karşılandı.

Elbistan Mimarlar ve Mühendisler Odası Başkanı Mehmet Temur, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün yaptığı hamleler ile sektörün canlandığını söyledi.

Temur, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Tabii ki ruhsat sayısının artması demek, Elbistan’ın geliştiğine işarettir. İnşaat ruhsatlarının olması hem vatandaş, hem müteahhit, hem de şehrin gelişmesi açısından her zaman faydalıdır. Ruhsatlar inşaatın devamı demektir. Bu da Elbistan ekonomisine şehrin gelişmesine katkıdır. Bildiğiniz gibi inşaatlarda istihdam oranı yüksektir. İşçi çalışacak, malzeme alınacak, şehre girdi sağlanacak. Burada çalışan insanlarımız faydalanacak. Şehrimiz bir taraftan da yapılaşmayla güzelleşecek. Belediye başkanımızla yaptığımız toplantıda 1/5000’lik imar planı üzerine desteklerimizi açıkladık. İmar planını tekrardan Elbistan'a kazandırabilmek için çaba sarf ediyoruz. Bu toplantılar devam ediyor. Odalar katkılarını sunuyorlar. Yani Elbistan’ın geleceğini hep birlikte planlamamız gerektiğine inanıyoruz. Belediye başkanımızın çalışmalarına yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistan’ın gelişmesi ve kalkınması adına sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e çalışmaları için teşekkür eden inşaat mühendisi ve müteahhit Süleyman Dumlupınar da; “Elbistan’da uzun bir zamandır imar sorunu vardı. Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz hem mimar hem de şehir plancısı olmasından dolayı konuya çok vakıf. Kendisi çok hızlı bir şekilde hareket ederek bizlerle toplantı yaptı. Sağ olsun kendisinden çok memnunuz. Büyükşehir belediyesi 1/5000’lik imar planını yapma yetkisini Elbistan Belediyesine devretti. Yeni planımız hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Başkanımız bizlerden de destek istedi, biz de mühendis ve müteahhitler olarak destek veriyoruz. Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir, gelişmekte olan ülkelerin lokomotifi inşaat ve turizmdir. Biz yaza dayalı bir ekonomiye dayalıyız. Ülkemizin kalkınması için de inşaat sektörünün durmaması gerekiyor. Belediye başkanımızın attığı bu adımları destekliyor ve kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.