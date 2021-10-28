Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreni ile başladı
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreni...
Şehit Ebubekir Sel son yolcuğuna uğurlandı
Şehit Ebubekir Sel son yolcuğuna...
Elbistan Sağlık Hizmetleri MYO için 415 dönüm arazi tahsisi
Elbistan Sağlık Hizmetleri MYO için...
‘Her çocuk bir fidan’ projesinde ilk fidanlar toprakla buluştu
‘Her çocuk bir fidan’ projesinde...
Kaymakam Demir’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Kaymakam Demir’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
banner191
banner162

Başkan Gürbüz: “Cumhuriyet, milletimizin dirilişinin simgesidir”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98.yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Gürbüz: “Cumhuriyet, milletimizin dirilişinin simgesidir”
banner167

Başkan Gürbüz, mesajında milletimizin var olma savaşının ardından 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetin ise dirilişin simgesi olduğuna vurgu yaptı.

‘Cumhuriyet, her türlü imkânsızlıklara rağmen çok ağır bedeller ödenerek, örnek vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterilen kahramanlığın eseridir’ diyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Çağlara medeniyet mührünü vuran aziz milletimiz, milli mücadele sırasında yaşanan zor şartlara rağmen istiklalinden vazgeçmeyerek nasıl var olmak şuuru ortaya koyduysa, zaman boyunca yaşayacağımız her sıkıntılı dönemi de aynı ruh ve inançla aşmaya kararlı olduğunu tüm dünyaya ispatlamıştır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin geleceğimizin de en büyük güvencesi olduğuna işaret eden Başkan Gürbüz, “Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor,  tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Başkan Gürbüz: CumhuriyetMilletimizin Dirilişinin Simgesidir