Başkan Gürbüz: “Cumhuriyet, milletimizin dirilişinin simgesidir”

Başkan Gürbüz, mesajında milletimizin var olma savaşının ardından 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetin ise dirilişin simgesi olduğuna vurgu yaptı.

‘Cumhuriyet, her türlü imkânsızlıklara rağmen çok ağır bedeller ödenerek, örnek vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterilen kahramanlığın eseridir’ diyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Çağlara medeniyet mührünü vuran aziz milletimiz, milli mücadele sırasında yaşanan zor şartlara rağmen istiklalinden vazgeçmeyerek nasıl var olmak şuuru ortaya koyduysa, zaman boyunca yaşayacağımız her sıkıntılı dönemi de aynı ruh ve inançla aşmaya kararlı olduğunu tüm dünyaya ispatlamıştır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin geleceğimizin de en büyük güvencesi olduğuna işaret eden Başkan Gürbüz, “Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum” dedi.