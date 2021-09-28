Başkan Gürbüz altyapı çalışmalarının biteceği tarihi açıkladı

Önümüzdeki yılın sonuna kadar kentteki birçok altyapı çalışmasının tamamlanmış olacağını kaydeden Gürbüz: “2022 yılı sonu itibarıyla doğalgaz çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. 2022 sonuna kadar kanalizasyon çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. İçme suyu 2023’ün ortalarına kadar devam edecek bir yatırım. Katı atık bertaraf olarak ifade edebileceğim Nurhak yolu üzerindeki çöp alanının taşınması, oranın rehabilite edilmesi ve aktarma istasyonu haline getirilmesi onun da yapım süresi 2022 yılı sonu gibi gözüküyor. Haliyle biz 2023 yılının ortalarına kadar altyapı çalışmalarına devam edeceğiz.

Yani Elbistan’da şunu açıklıkla söyleyeyim herhangi bir alt yapı çalışması olmamış olsaydı bizim asfaltla ilgili herhangi bir sorunumuz olmayacaktı. Ben şehir merkezini iki kere asfalt yaptım. Şimdi üçüncüye döndüğümüz yerler var. Bu maliyetlerin tamamını karşılıyoruz vatandaşımızın yaşam konforunu daha iyileştirebilmek, yaşanabilir kılabilmekle ilgili çaba sarf ediyoruz. Alt yapının da bir süreci var. İçme suyunu siz herhangi bir kazı yapmadan yapamazsınız. Yenileyemezsiniz. Ya da doğalgaz gelsin istiyoruz ama doğalgazın kazı çalışmaları olmadan doğal gaz gelemez. Kanalizasyon her yerde patlıyor. İçme suyu her yerde patlıyor. Biz bunu yenilemezsek bu süreç sürekli devam edecek. Yeni yapmış olduğumuz asfaltlarda dahi kazı yapılmak zorunda kalıyorlar neden, çünkü artık altyapının boru çapları taşımıyor. Yaklaşık 1986 yılında yapılan yatırımlardır bunlar. Şehrin nüfusunun 50 binlerde olduğu dönemlerde yapılmış.

Şu anda şehrin nüfusu 150 bin. Biz 30 yıl sonrasını hedefliyorsak, yaklaşık 250 bin bandında şehrin altyapısını yenilemek zorundayız. Haliyle bu nimet külfet dengesi, yani içme suyunda konforlu bir içme suyu şebekesi istiyorsanız bunu taşımak zorundasınız. Bu yatırım yapılmalı. Bu kazıların yapılması gerekiyor. Bakın sadece Elbistan’da 2023 yılı sonuna kadar altyapıyla ilgili harcanan para 600 milyon lira ve bu ciddi bir rakam. Yani bu noktada ben yatırım yapan anakent belediyesini ve KASKİ’yi tebrik ediyorum. Büyükşehir belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Ama tabii ki keşke bu seçim dönemlerine denk gelmeseydi daha önceden yapılmış bitirilmiş olsaydı bu işler, herhangi bir sorun yaşamayacaktık. Bizim şu anda yaşadığımız tüm sorunun nedeni, bugüne ötelenen işlerdir. Alt yapıdaki bütün işlerimiz birikmiş. Geçici makyaj niteliğinde çalışmalar yaparsanız onu çok rahat yaparsınız. Ama kalıcı 30 yıl sonrayı kurtarabilecek büyük, kentin tamamını sağlıklı yaşam şartlarını oluşturabilecek bir alt yapı oluşturalım isterseniz bunun bir külfeti var. Buna da hep beraber katlanmak zorundayız” diye konuştu.