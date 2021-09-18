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Başkan Gürbüz, 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutladı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda, “Asırlardır canımızla kanımızla beslediğimiz yurdumuz Anadolu topraklarını "bizim" yapan, her türlü iç ve dış düşmana karşı gözünü kırpmadan savaşmış aziz milletimizin aziz evlatları gazilerimiz, hürriyetimizi bizlere armağan eden kıymetli insanlardır” dedi.

Başkan Gürbüz, 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutladı
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Başkan Gürbüz, şehitlerimizin ve gazilerimizin bugünümüzle geleceğimizin teminatı olduğunun altını çizerek, “Gazilik, milletimiz için en saygın unvanlardan biridir. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu gazidir; cumhuriyetimizin kurucusu gazidir. Malazgirt’te, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta ve 15 Temmuz’da düşmanla göğüs göğse çarpışarak bu millet için kendi canını hiçe sayan, şehitlikten sonra en yüksek mertebe olan gazilik unvanı alan aziz vatandaşlarımız bizim şerefimizdir, en değerli miraslarımızdır. Kahraman gazilerimiz sayesinde dimdik ayakta duran Türkiye’miz bugün kendi tankını, topunu, tüfeğini üreten güçlü bir ülke haline gelmiştir. Bu sebeple, bölgesel ve küresel hedefleri büyüyen ülkemize yönelik tehditler de artmaktadır. Bugün bu tehditlere boyun eğmeyen, kendi kararlarını kendi veren bağımsız Türkiye bu gücünü sizlere borçludur. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bugünümüzün ve geleceğimizin teminatıdır” ifadelerini kullandı.

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