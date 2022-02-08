Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Çöllolar’a bakanlık oluru
Çöllolar’a bakanlık oluru
Yeni ünitelerle ilgili planlanan halkın katılımı toplantısı ertelendi
Yeni ünitelerle ilgili planlanan halkın...
Pancar paraları 16 Şubat’ta ödenecek
Pancar paraları 16 Şubat’ta ödenecek
Meteoroloji, Elbistan’ı ‘sarı’ kodla uyardı
Meteoroloji, Elbistan’ı ‘sarı’ kodla uyardı
Mazot, gübre, buzağı ve manda destekleme icmalleri askıya çıktı
Mazot, gübre, buzağı ve manda...
banner191
banner162

Başkan Güngör’den 49.yıl mesajı

Kahramanmaraş’a ‘kahramanlık’ unvanı verilişinin 49. yılını tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ecdadımız 102. yıl önce başlattığı direnişle tüm Anadolu’ya ilham olmuştur” dedi.

Başkan Güngör’den 49.yıl mesajı
banner167

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehre ‘kahraman’ unvanı verilişinin 49. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Hayrettin Güngör, “Bundan tam 102 yıl önce ayak bastığımız bu muazzez topraklar işgal altındaydı. Aziz ecdadımız kendi topraklarında düşman bayrağının dalgalanmasını kabul etmedi. Adeta kendi canlarından vazgeçerek bu aziz vatanı işgalden kurtarmak için ayaklandılar. Ancak bu direniş diğerlerinden farklıydı. Bireysel olarak başlatılan bu mücadele gün geçtikçe halk direnişine döndü” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ın Anadolu şehirlerine ilham olduğuna vurgu yapan Başkan Hayrettin Güngör, mesajını şu şekilde noktaladı:

“Ecdadımızın bireysel olarak başlayıp toplumsal olarak başarıyla nihayetlenen bu kıymetli mücadelesi işgal altındaki diğer Anadolu şehirlerine ilham vermiş, yol göstermiştir. 12 Şubat 1920 tarihinde ise aziz şehrimiz tamamen düşman işgalinden kurtulmuş ve istiklalini kazanmıştır. 7 Şubat 1973 tarihinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şehrimize ‘kahraman’ unvanı verildi. Böyle mukaddes bir ecdadın torunu ve ‘kahraman’ şehrin evladı olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle aziz şehrimizi bizlere miras bırak ecdadımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Şehrimize Kahramanlık unvanı verilişinin 49. yılı kutlu olsun.”

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngörden 49.yıl Mesajı