Başkan Güngör: “Elbistan’ın 100 yıllık sorununu çözüyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Elbistan’a geldi. Başkan Güngör, bir günlük çalışma ve inceleme programına, muhtarlar buluşması ile başladı. Mükrime Hatun Kültür Evi’ndeki programa, Güngör’ün yanı sıra Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, büyükşehir ve ilçe belediyesinin birim müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş yaptı. Başkan Tıraş, “Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Uzun süreden beri pandemiden dolayı bir araya gelemedik. Ama bu gün bu ortamı görmek bizleri mutlu etti ve heyecanlandırdı. Allah birlikteliğimizi bozmasın. İnşallah 2023 hedeflerimize belediye başkanlarımız ve hükümetimizin desteği ile ulaşacağız” dedi.

Daha sonra mikrofona gelen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, kentin sorunlarını çözmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Elbistan’ı, 2023’e sorunları bitmiş bir ilçe olarak götürmek istediklerini vurgulayan Başkan Gürbüz, “Kentimizde herhangi bir sorunumuz ve sıkıntımız kalmayıncaya kadar canla başla mücadele edeceğiz. Bugünkü çabamız 2023’te inşallah Elbistan’ın tüm sorunlarını bitirecek. Eldeki imkanlar, teknik, sosyal ve ekonomik imkanlarımız ne varsa canla başla sahaya sunduk. Elbistan, şu anda gerçekten şantiye alanı gibi. Bir taraftan doğalgaz diğer taraftan KASKİ’nin kanalizasyonla ilgili çalışmaları var. Önümüzdeki günlerde de içme suyu ile ilgili bütün tesisatta bir yenilenmeye gideceğiz” dedi.

Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Elbistan, hedefleri olan bir şehir. 2023 yılına çok farklı gireceğiz buna inanıyorum. Önümüzdeki günlerde bunun ne demek olduğunu hep beraber hissedeceğiz. İlçemizde hükümetimizin sağlık, kültür, soysal, spor ve diğer alanlardaki yatırımlarında büyük bir kent vurgusu var. Doğalgaz 10 yıl önce Elbistan’a girdi de sizler ya da bizler mi engel olduk. Atık su ve katı atık bertaraf tesisleri bir şehrin olmazsa olmazıdır. Yapılan yatırımların hepsi devasa ve il büyüklüğünde. Eksik olan çalışmalarımız da var. Grup yollarımızda, köy içi ulaşımda sorunlarımız var. Bazı hizmetlerin gecikmiş olması, bunların yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Bunlar önümüzdeki günlerde sorun olmaktan çıkacak. 2023’e çok farklı gireceğiz. Şimdi artık üretim zamanı. Baharla beraber göreceksiniz biz sahada çok daha hızlı mücadele içerisine gireceğiz.”

Programın son konuşmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptı.

Büyükşehir Belediyesi’nin bütçe imkanlarını arttırdıklarını dile getiren Başkan Güngör, sürdürülebilir bir insan kaynağı ve mali yönetime önem verdiklerini söyledi.

2022 yılı için 1 milyar ₺ üzerinde bir yatırım yapacaklarını bildiren Başkan Güngör, şunları söyledi:

“Bunda da iyi bir aşamaya geldik. Geldiğimiz noktada önümüzü görüyoruz ve ne yapıp yapamayacağımızı biliyoruz. 2 yılda 300 milyonluk yatırım yapılmıştı. Bu çok düşük bir yatırımdı. 2021 yıl için 600 milyonluk yatırım öngördük. Önümüzdeki yıl Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımımız 1 milyar liranın üstünde. 2 milyar ₺ de bütçe dışı kaynak oluşturduk. Bunun 1 milyarı mülteciler fonundan geliyor.

Son aldığımız AB fonundan kaynağın 300 milyon lirası Elbistan için harcanacak. Elbistan’ımızın katı atık, altyapı, içme suyu, kanalizasyon, isale hattı için 600 milyon liranın üstünde bir yatırım yapıyoruz. Şehir içinde kazılar yapıyoruz. Biz, Elbistan’ımızın 100 yıllık altyapı sorununu çözüyoruz. Şuan arıtma tesisimiz yüzde 75’ler seviyesine geldi. Katı atık tesisimizin ihalesi yapıldı. Kanalizasyon ve atık su arıtmanın maliyeti 200 milyon lira. İçme suyu şebekesi de 200 milyon lira.”

Geçtiğimiz yıllar için kente yapılan yatırımlarla ilgili de verileri aktaran Başkan Güngör, “Elbistan’a 2019-2020 yıllarında 80 milyon lira yatırım yapmışız. Bu sene ise 128 milyon liraya tekabül ediyor. Yol ve parke çalışmaları için toplam 30 milyonun üzerinde bir yatırım yapmışız. Önümüzdeki yıl sadece yol için 100 milyon liralık yatırım öngördük. Mahallelerimizde yol sorunu kalmayacak. İhtiyaçları öncelikli olarak gideriyoruz. Hiçbir yerleşim yerine ayrımcılık yapmadık. Kırsalda yol ve su önceliğimiz. Önümüzdeki yıl yol sorunundan bahsetmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından söz alan muhtarlar da mahalleleri ile ilgili taleplerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, muhtarlar buluşmasının ardından ilçede devam eden yatırımları inceledi. Mahalle ziyaretleri de gerçekleştiren Başkan Güngör, şehir merkezinde de vatandaşlarla bir araya geldi.