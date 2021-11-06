Başkan Güngör Ekinözü’nde incelemelerde bulundu

Başkan Güngör, ziyaretinde Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ekinözü Belediyesi’ndeki programın ardından Yukarı İçme Sosyal Tesisleri’nde muhtarlar ve vatandaşlarla istişare toplantısında buluştu. Başkan Güngör, çalışmalar ve mahallelerdeki hizmetlere ilişkin bilgiler verdi. Muhtarlar da Başkan Güngör’e mahallelerindeki eksiklikler ve taleplerle ilgili bilgi aktardı.

Burada bir değerlendirme yapan Başkan Güngör, Ekinözü’nü geliştirme ve güzelleştirme adına birçok alt ve üstyapı çalışmasına imza attıklarını belirterek, “Muhtarlarımızla istişareye önem veriyor bu kapsamda buluşmalarımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalışacak, ilçemizi örnek bir hale getireceğiz inşallah” dedi.

Başkan Güngör’ün ilçedeki daha sonraki durağı ise Ekinözü Millet Konağı’nda faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursları KAMEK Merkezi oldu. Başkan Güngör, burada kursiyerlerin el emeği göz nuru ile ürettikleri ürünleri inceledi.

Başkan Güngör, KAMEK kurslarının sosyal belediyecilik anlayışına en güzel örnek olduğunu kaydederek, “Kursiyerlerimizin ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla ürettikleri elbiseleri satın alarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız. Bu silsile sosyal belediyecilik anlayışına en güzel örnek” şeklinde konuştu.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker de, Başkan Güngör’e ilçesi için verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Başkan Eker, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte daha güzel hizmetlere imza atacaklarını da sözlerine ekledi.