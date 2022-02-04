Başkan Güngör: “2022’de 1,7 milyar TL yatırım planlıyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ve Onikişubat 2022 Yatırım Yılı toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizin birçok noktasında değişim ve dönüşüm projeleri hayata geçirdik. Bunların başında Tarihi Maraş Kale’miz yer alıyor. Hamdolsun tarihi kalemizde restorasyon çalışmalarımızı tamamladık. Diğer bir tarihi mekân olan Kapalı Çarşı’mızda 70 işyerini ve 9 kapısını kapsayan cephe yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Hamdolsun cephemizi siluete yakışır bir hale getirdik. Şehrimiz için hayata geçireceğimiz en önemli projelerden bir tanesi de Valilik Meydan Projesi. Şehrimizin tam ortasında, kent estetiğini bozan ve işlevselliği bulunmayan İl Özel İdaresi’ni de içine alan yaklaşık 40 dönümlük alanda yeni bir proje hayata geçireceğiz. İnşa edeceğimiz yeni meydanda en az bin 500 araçlık bir otopark, yeni cazibe alanları, yeme içme mekânları ve sosyal alanlar yer alacak” ifadelerini kullandı.

Şehir genelinde ciddi kentsel dönüşüm yatırımlarının hayata geçirildiğini belirten Başkan Güngör, “TOKİ ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz Tekke Kentsel Dönüşüm projemizde önemli bir aşama kaydettik. Saçaklızade de inşa edilen 3 blok ve 100 konutluk projenin ardından diğer rezerv konutlarda da sona geldik. İnşallah en kısa zamanda tüm dönüşüm projelerimizi tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kentsel dönüşüm projesi başlattığımız diğer bir yer ise Sarayaltı-Kanlıdere bölgemiz. Şehir merkezinin trafik yükünü büyük oranda azaltacak olan projenin büyük bir kısmını tamamladık. İnşallah buradaki köprümüzü de tarihi yapısını muhafaza ederek restore edeceğiz. Yine aynı bölgede üç tarihi konağımız var. Burayı tekrardan restore ederek içerisinde yeme içme ve konaklama mekânları olan bir sosyal alana dönüştürerek hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Ulaşım yatırımlarına değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimize teşrif ettiğinde Kuzey Çevre Yolu ile ilgili bir arzımız oldu. Cumhurbaşkanımız bu yolun Karayollarına devredilmesi için gerekli talimatları verdi. İhale aşamasının tamamlanmasının ardından inşallah orada da çalışmalar başlayacak. 5 kilometre uzunluğundaki bulvar ve 210 metre uzunluğa sahip İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü’nde de çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde başlattığımız yenileme çalışmalarımızda da sona geldik. İnşallah en kısa sürede tüm çalışmalarımızı bitirerek hizmete açacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Hayrettin Güngör, “Kaplıcalarımız da bizim için önemli turizm potansiyeli taşıyan alanlardan bir tanesi. Bölgeye ulaşım sağlayan sorumluluk alanımızdaki arteri yeniledik. İnşallah bu yıl Ilıcaya yeni hamamlar, oteller ve yeme içme mekânları kazandırarak oranın da turizm potansiyelini artıracağız. Şehrimizin doğal güzelliklerinden bir tanesi de Yeşilgöz. Gerçekten doğayla iç içe ve çok ferah bir konuma sahip. Orada da başlatmış olduğumuz yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Mutlaka herkesin gidip görmesi gereken bir yer haline geldi. İnşallah önümüzdeki süreçte Yeşilgöz’e yeni yeme içme mekânları ve sosyal alanlar kazandırarak daha da güzel hale getireceğiz” dedi.