Başkan Gül'den Başkan Tıraş'a, 'Uzatmaları oynuyorsunuz' cevabı

Başkan Gül, döviz, elektrik, akaryakıt, altın ve temel gıda maddelerine gelen zamları hatırlatıp, “Uzatmaları oynuyorsunuz. Türkiye ‘İYİ’ olacak” şeklinde konuştu.

Partisinin, iki yıldan beri HDP ile birlikte hareket ettiğine yönelik iftiralarla karşı karşıya kaldığını belirten İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, “Millete söyleyecek hiçbir şeyleri olmadığı için aynı yalan ve iftiraya mutad bir şekilde devam etmeyi alışkanlık haline getirdiler” dedi.

Başkan Gül, şunları söyledi:

“Yaklaşık iki yıldır İYİ Parti Elbistan Teşkilatı olarak görev başındayız. İki sene önce bu zamanlarda yine AKP İlçe Başkanı, HDP ile birlikte hareket ettiğimiz iftirasını atmış bizde cevap vermiştik. Yine 12 Şubat’ta memleketin derdine, kötü gidişata çare aramak için 6 siyasi partinin toplantısını bahane ederek aynı sakızı çiğnemeye devam etmişlerdir.”

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı olarak göreve geldiği tarihteki rakamlarla bu günü karşılaştıran Başkan Gül, “Göreve geldiğimizde altının gramı 290 lira idi şimdi 825 lira. Onlar diyor ki ama ya HDP. Göreve geldiğimiz de dolar 5.88 lira idi şimdi 13.60. Onlar diyor ki fakat ya HDP. Göreve geldiğimizde Euro 6.55 lira idi şimdi 15.50. Onlar diyor ki lakin ya HDP. Göreve geldiğimizde elektrik 0.618 lira idi şimdi 2.06 lira. Onlar diyor ki bu HDP’yi ne yapacağız. Göreve geldiğimizde 5 litre ayçiçeği yağı 36 lira idi şimdi 130 lira. Onlar diyor ki HDP. Göreve geldiğimizde benzin 6.93 lira idi şimdi 15.50 lira. Onlar diyor ki HDP nerede. Göreve geldiğimizde mazot 6.47 lira idi şimdi 15.70 lira. Velhasıl kelam liste uzar gider ve onlar aynı şeyi zırvalamaya devam ederler” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, açıklamasını, “Millete söyleyecek bir cümleleri kalmamış. Fildişi kulelerinde bir elleri yağda bir elleri balda boğazlarına kadar harama batmış vaziyette, bilmem kaç bin dolara yaptırdıkları dişlerini göstererek sırıtırlar sadece. Ekonomiyi zabıtaların esnaf baskınlarıyla çözmeye uğraşıp, milletten kopmuş şekilde partilerine gelen çaresiz insanları azarlamakla meşgul oluyorlar. Korkunun ecele faydası yok efendiler. Uzatmaları oynuyorsunuz. Türkiye ‘İYİ’ olacak” cümleleri ile tamamladı.