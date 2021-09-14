Başkan General’den Ahilik Haftası mesajı

Başkan General, kardeşlik anlamına gelen Ahiliğin, ticaret ile ahlâkı buluşturan bir hayat düsturu olduğunu söyledi.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İş hayatında başarıyı; eğitime, çalışmaya, alın terine, dayanışmaya, fırsat eşitliğine, dürüstlüğe ve iyi bir meslek ahlakına dayandıran Ahilik, 13.yüzyıldan bu yana sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan bir oluşumdur. Ahi Evran tarafından temeli atılan; Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturan Ahilik; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Asırlar öncesinden günümüze kadar uzanan ahilik geleneği, manevi duygularımızın muhafızı ve bu yapının sağlam bir kalesi olmaya devam edecektir. Tüm dünyada yaşanan pandemi nedeni ile esnaf ve zanaatkarlarımızın zor zamanlar geçirdiği bu dönemde bu mayayı koruyarak birlik ruhunu güçlendirmek ve eskisinden çok daha fazla geleceğe taşımak zorundayız. Kardeşlik ve hoşgörünün harmanlandığı Elbistan’da da mevcut meslek kuruluşlarına bağlı esnaf ve sanatkârlarımız, geleneksel el sanatları ustalarından en modern şekilde üretim yapan sanayicisine kadar Ahilik ilkelerini yaşatma gayreti içerisindedirler. Ahilik Haftasının, başta esnaflarımız olmak üzere Elbistan’ımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlar, bereketler, bol ve helal kazanç getirmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum.”