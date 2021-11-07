Başkan Fırtına’dan Türkkan’a ‘küfür’ tepkisi

Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı ve Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Fırtına, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’a, şehit yakını için kullandığı küfürlü sözler nedeniyle sert tepki gösterdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl ziyaretinde Meral Akşener'i protesto eden şehit yakını Tahir Gümren’in boynuna sarılıp küfür etmişti. Yaşanan olay sonrası Türkkan’a tepkiler çığ gibi büyürken, ülke gündemine oturan olay sonrası Türkan, Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı.

Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı ve Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Fırtına da yaptığı açıklama ile Türkkan’ı kınadı.

Türkkan’ın sözlerinin şehit ailelerini ve terörle mücadele eden güvenlik korucuları camiasını derinden üzdüğünü belirten Fırtına, şöyle konuştu:

“Yapılan bu terbiyesiz küfür ve hakareti asil milletimiz ve şehit ailelerimiz asla unutmayacak ve affetmeyecektir. Şiddetle lanetliyor, kınıyorum. Bunlarda, ‘İyi’ce şaşırdılar. Asla kabul etmiyor ve kınıyoruz. Bu küfür sadece Şehit Abisine değil aynı konumda olan tüm şehit ailelerine ve terörle mücadeleye destek olan sağduyulu insanlara yapılmış bir küfür olarak görüyoruz. 1997 yılında Bingöl’de kardeşini terörün acımasız saldırısıyla şehit veren, şehidin abisi Tahir Gümren'in adeta gırtlağını sıkarcasına kolunu boynuna dolayarak rencide ederek ve ağza alınmayacak küfürler etmesi, Lütfü Türkkan'ın haddini aştığını, terörle mücadeleye ve şehit ailelerine bakış açısını ortaya çıkarttığını göstermiştir.

Terörle mücadele ve şehit ailelerimiz, siyasete alet edilemeyecek kadar hassas ve milli bir meseledir. Bu güne kadar terörle mücadelede binlerce şehit verdik, bu milli mücadelede sadece bin 800 korucu şehidimiz var. Son zamanlarda devletimizin gerek yurt içerisinde gerekse sınır ötesi harekatlarda terörle mücadelesi üstün başarılarla devam etmektedir. Terörün artık eylem yapamaz halde olup bitme aşamasına geldiği şu dönemde, üzülerek belirteyim ki, bazı siyasetçiler iktidar olma uğruna, PKK’ya, PYD’ye sırtımızı dayadık diyen terörünün siyasi uzantısı olan HDP ile ittifak halinde olup, HDP’nin PKK’yı savunmasını adeta meşru gören bir anlayışla çok açık olmasa da perde arkasında ortak hareket etmektedirler.”

Başkan Fırtına, “Lütfü Türkan, Bingöl’de şehit abisinin nezdinde aslında tüm şehit ailelerine olan kini ile çirkin küfürler etmiş ve aşağılamıştır. Dilediği sözde özür ise, şehit ailesine değil kendi koltuğunu korumak adına siyasi bir özür olmuştur. Bu ve benzeri zihniyet maalesef kendi siyasi çıkarları uğruna PKK’nın partisi HDP’nin ve PKK sevicilerinin kulağına hoş gitsin diye maalesef bu tür girişimlerde bulunabiliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz güçlü ve önemli bir devlettir.

Tarihimiz dış güçler ve onların uzantıları ile savaşlar ve mücadelelerle geçmiştir. Son zamanlarda ülkemizin güvenliğiyle alakalı içerden ve dışarıdan kurulan kurgular planlar karşısında, böyle bir ortamda, söz konusu bu tür küfürbazlara ve terör sevicileriyle gizli ittifaklar kuranlara bu devlet, bu vatan asla teslim edilemeyecek kadar kutsaldır ve önemlidir. Bingöl’de yapılan bu terbiyesiz küfür ve hakareti asil milletimiz ve şehit ailelerimiz asla unutmayacak ve affetmeyecektir. Şiddetle lanetliyor, kınıyorum” ifadelerini kullandı.