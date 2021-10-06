Başkan Eker’den yolsuzluk iddialarına cevap

İddiaların uydurma ve asılsız suçlamalar olduğunun altını çizen Başkan Eker, “Bir yanlış var ise şeriatın kestiği parmak acımaz düsturuyla halkımızın ve yüce mahkemenin önünde hesap vermeye hazırız” dedi.

Ekinözü Belediyesi’nde zabıta olarak görev yapan A.Y., belediyede yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunmuştu. A.Y., personel alımı ve harcamalar gibi konularda usulsüz davranıldığını iddia etmişti. A.Y.’nin bu iddiaları, bazı ulusal ve yerel basın ile sosyal medya hesaplarından yayınlanmıştı.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, söz konusu iddialarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Şahsım ve belediyemiz yönetimi hakkında bazı kişiler tarafından kamuoyu yanıltılmakta, siyasi çevreler ve muhalif kişilerin tahrikiyle belediyemiz ve şahsımızı yıpratma çalışmaları yapılmaktadır” dedi.

Başkan Eker, “Tamamı asılsız ve mesnetsiz suçlamalardan ibarettir. Bu suçlamaların asıl sebebi ise kurumumuzda ısrarla fen işleri müdürlüğünde çalışmak istemeyen ve zabıta müdürlüğü kadrosunda çalışmak istediği için yolsuzluk ve usulsüzlük olduğunu iddia eden memurlukla hiç bir alakası olmayan bir personelin uydurmuş olduğu asılsız suçlamalardır. İddia edilen suçlamalarla ilgili tüm bilgi ve belgeler ilgili makam ve mercilere iletilmiştir” ifadesini kullandı.

İddiaları ortaya atan personelle ilgili de suç duyurusunda bulunduklarını belirten Başkan Eker, “Yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup, bu suçlamaları ortaya atan şahıs hakkında yasal yollara başvurularak kurumumuz ve ilgili personellerimiz tarafından suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli işlemler başlatılmıştır. Şahsım ve belediye personellerimize karşı, ilgili şahıs ve muhalif çevreler tarafından Ekinözü halkına karşı algı oluşturularak kamu kurumu ve yetkililerini karalama, kamu itibarını zedeleme, kamu düzenine olan güveni zayıflatmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

‘Şükürler olsun ki hesabını veremeyeceğimiz hiç bir işi yapmadık, yapmayacağız’ diyen Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, son olarak, “Yaptığımız her işin arkasındayız. Amaçları “çamuru at, izi kalsın” hesabı şahsıma, belediyemize ve personellerimize zarar verme çabasından başka bir şey değildir. Ama biz çok iyi biliyoruz ki meyve veren ağacı taşlarlar. İftiranın sadece bizim gayretlerimizi artıracağının ve daha çok hizmet yapmak için bizim gücümüze güç katacağının inancındayız. Göreve geldiğimiz günden itibaren herhangi bir yolsuzluk, herhangi bir usulsüzlük ve bilerek isteyerek yapılmış bir yanlış var ise şeriatın kestiği parmak acımaz düsturuyla halkımızın ve yüce mahkemenin önünde hesap vermeye hazırız” değerlendirmesinde bulundu.