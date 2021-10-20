Başkan Eker’den Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Ekinözü Belediyesi personeli A.Y.’nin, işine son verilmesi ve yolsuzluk iddialarına ilişkin, "Kahramanmaraş'ta Ekinözü Belediyesi'nde bir zabıta memuru var. Yolsuzluklar görüyor, gidip savcıya ifade veriyor. Savcı soruşturma açıyor, belediye başkanının ilk işi o zabıtanın işine son vermek oluyor. Onların mafyatik, rant ilişkilerine çomak soktuk. Memurların devletine sahip çıkmasını istedik. Talimat alırsanız 'yapmayın' dedik. Onlara cesaret verdik. Saray ve şürekası panikledi” ifadelerini kullanmıştı.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, Kılıçdaroğlu’nun bu beyanları ve iddialarıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Dile getirilen iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu vurgulayan Başkan Eker, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim 2021 tarihli grup toplantısında başkanı olduğum Ekinözü Belediyesinde Zabıta kadrosunda olan bir şahsın; belediye de olan yolsuzluklara ilişkin şikayetçi olmasından bahisle işten atıldığını iddia etmiştir.

Söz konusu iddia tamamen gerçek dışıdır. Kurumumuzda herhangi bir yolsuzluk söz konusu değildir. CHP zihniyetinin toplumun ahlaki hassasiyetlerini kaşımak üzerine yaptığı siyasi manipülasyonlardan birine de bu şekilde biz maruz kaldık ancak. Partimize ve liderimize olan sorumluluğumuzun bilinci ile hareket ettim ve bundan sonra da usulsüz hiçbir işe ve haksızlık yapan hiçbir kişiye maliyeti ne olursa olsun meydan vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz” dedi.

Söz konusu personelin işten çıkarılması ile ilgili süreci anlatan Başkan Eker, şunları söyledi:

“Şahıs, belediyemizde çalıştığı sürede görevini aksatmış, üzerine düşen görevleri yerine getirmemiş özlük dosyasında yapılan incelemede görevinin gereğini yerine getirmemesi ile ilgili olarak hakkında önceki dönemden bu yana tutanaklar tutulduğu görülmüştür. Benim belediye başkanlığı görevimi ifa etmeye başladığım 2019 yılından bu yana da aynı şekilde görevini yerine getirmemiş ve bu sebeple hakkında tutanaklar tutulmuş ve inceleme başlatılmıştır. Bu inceleme sonucunda belediyeye atamasının usulsüz bir şekilde yapıldığına dair tarafımızda oluşan kanaat üzerine konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına resmi yazı ile görüş olarak sorulmuş ve gelen cevabi yazı üzerine işine son verilmiştir. Şahıs sözleşmeli erbaş kanununa tabi olup ve bu kanunda belirtilen memurluğa alınma şartlarını da taşımamasına rağmen uzman erbaş kanununa tabi olarak usulsüz bir şekilde ataması yapılmıştır. Şahıs hakkında başlattığımız inceleme sonrasında haksız bir şekilde hakkımda savcılığa şikayette bulunmuş ve tarafımıza iftiraya varacak derecede isnatlarda bulunmuştur. CHP Genel Başkanının iddia ettiğinin aksine şahsın hakkındaki incelemeden haberdar olması üzerine hakkımda savcılığa suç duyurusunda bulunduğu aşikardır.”

‘CHP'nin yalan siyasetinin bir sonucu olan bu manipülasyonun tutsağı olmayacağız, tuzağa da düşmeyeceğiz’ diyen Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, “Hiçbir gerçeği araştırma ihtiyacı duymadan sırf siyasi hırslarını tatmin etmek için gerçeği görmekten kaçanların bu milletin vicdanının da ve kalbinde de yer etmesi mümkün değildir. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Buna yalancının mumu yatsıya kadar yanar da denilebilir. Şahıs hakkındaki iddia ve isnatları talep eden bütün resmi kurumlar ile paylaşılacaktır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüş yazısı ve ekleri de her zaman kişisel verileri ifşa etmemek şartıyla paylaşılabilir” ifadelerini kullandı.