Başkan Eker: “Rotamız, kentin en ücra noktasına kadar eşit hizmet”

İlçeyi bir bütün olarak gördüklerini ve eşit hizmet ilkesinden asla vazgeçmediklerini belirten Başkan Eker, “Gönül belediyeciliğinin gereğini yerine getiriyoruz” ifadesini kullandı.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, 31 Mart 2019’da başladığı görevinin ardından geçen 2,5 yıllık süreyi değerlendirdi.

Ekinözü’nde en önemli önceliği 21 mahalle ve 77 mezradaki yaşam standardını yükseltmeyi amaçlayan alt ve üst yapı yatırımlarına verdiklerini anımsatan Belediye Başkanı Bilal Eker, bunun yanında turizm potansiyelini arttırmaya yönelik de adımlar attıklarını söyledi.

Ekinözü halkının istediği yönetim anlayışının ‘sorun üretmeye’ değil çözüme odaklanan belediyecilik olduğunu vurgulayan Başkan Eker, kenti bir çekim merkezine dönüştürmenin yolunun da buradan geçtiğini dile getirdi.

‘Rotamız, kentin en ücra noktasına kadar eşit hizmet’ diyen Başkan Eker, şöyle konuştu:

“Önceliğimiz hizmetlerimizden, kent insanımızın eşit şartlarda yararlanabilmesi. 21 mahalle ve 77 mezramız var. Muhtarlarımızla uyum içinde çalışarak bu yerleşim alanlarımızın eksiklerini tek tek tamamlıyoruz. İnsanlarımızın mahallesinde, mezrasında tüm belediye hizmetlerinden yararlanmasını önemsiyoruz. İlçemizin çehresini değiştirecek projeleri birer birer hayata geçirmenin sevincini yaşıyoruz. 21 mahallemizde 77 mezramızda altyapı çalışmalarını hemen hemen bitirmiş durumdayız. Yine merkezimizde 7,5 kilometre sıcak asfalt döşemesi yaptık. 22 kilometre sathi kaplama asfalt yaptık. Bunun yanı sıra kaldırım çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın ayaklarına çamur değmemesi için kaldırımları kilim gibi ilmek ilmek dokuyoruz. Merkezde kötü görünümlü olan yerleri kendi imkânlarımızla döşeme yaptık ve elektrik akımını yer altına aldırdık. Bu şekilde bir ilçe havasına girmiş olduk.”

Ekinözü’nün sağlık turizmi noktasında da tesisleşme noktasında çok büyük ivme yakaladığını bildiren Belediye Başkanı Bilal Eker, Aşağı içmelerde kötü durumda olan bir otelimiz vardı. Oteli kaldırıp, millet meydanı yaptık. O millet meydanı içerisine de dükkânlar yaptık. İşe buradan başladık. Daha sonra orta içmelerimizde sağlık turizm merkezi olarak adlandırdığımız bir sıcak su hamamı yapıyoruz. Sıcak su hamamının da yüzde 80’i bitmiş durumda. Tesisimizin içerisinde 14 yatakhanesi, restoranı var. Güzellik salonu var. Allah nasip ederse birkaç ay içerisinde tesis tamamen bitmiş olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ün destekleriyle Aşağı İçmelerimizde bir otel projemiz var. Önümüzdeki yıl otelimize başlayacağız.

İlçemizin sosyal alandaki en büyük eksikliği olarak gördüğümüz düğün salonumuz bitti ve halkımızın hizmetine açtık. Göreve geldiğimiz günden beri, halkımıza hizmetin en iyisini sunmak için tüm çabamızı sahaya yansıtıyoruz. Belediyemize ait bir düğün salonunu hizmete açma yönünde halkımıza verdiğimiz söz vardı. Çok şükür, bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin en büyük ihtiyaçlarından olan düğün salonumuz, mutlu aile olma yolunda ilk adımı atan çiftlerimiz için her şeyin düşünüldüğü bir mekan olarak tasarlandı. Salonumuzda düğünlerin yanı sıra nikâh, kına gibi organizasyonlar da yapılabiliyor. Vatandaşlarımız da bu hizmetten çok memnun oldular” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin planladığı projelere de değinen Başkan Eker, “Yine ilçemizde büyük bir eksikliği hissedilen mezbahamızın yapımı Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle tamamlandı. 2 dönüm alan üzerine kurulan mezbahada kesim odaları, soğuk hava deposu, sakatat hane ve hayvan kabul alanları bulunuyor. Modern kesim ekipmanlarıyla donatılan tesis ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Mezbahamızın hemen yanı başına ise itfaiye ve KASKİ binası inşa ediliyor. Binamızın da yüzde 40’ı bitmiş durumda” ifadelerini kullandı.

İlçedeki spor tesislerinin sayısını arttırma gayreti içinde olduklarını anlatan Belediye Başkanı Eker, “AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal öncülüğünde kapalı spor salonunun sözünü aldık. Önümüzdeki yıl kapalı spor salonuna başlayacağız. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız. Spor dallarında yetenekli gençlerimizin elinden tutarak onların en büyük destekçisi olacağız” dedi.

Sosyal belediyecilik alanında da ‘Sosyal Market’ projesini hayata geçirerek dezavantajlı ailelere gönül elini uzattıklarını vurgulayan Başkan Eker, Ekinözü her şeye layık. Daha büyük hizmetler yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünden hareketle ilçemizin tamamında sergilediğimiz gönül birliği ile daha birçok adım atacağız. Omuzlarımızdaki yük ne kadar ağır olsa da halkımızın duyduğu güvenle yorulmadan ilçemiz için gündüzümüzü gecemize katacağız. Ekinözü’nü baştan aşağıya geliştirmeye ve güzelleştirmeye yönelik çabalarımızda bizlerden desteğini esirgemeyen başta Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal ve diğer milletvekillerimize Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” cümleleri ile açıklamasını tamamladı.