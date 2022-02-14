Başkan Dere: “İnsanlarımıza yaşayacak hayat kalmadı”

Mutfaktaki yangını, ‘tava dibine tutuyor’ şeklinde özetleyen Başkan Dere, “İnsanımızın ciğeri, teni ve vücudu yanıyor” ifadesi ile vatandaşın çilesine tercüman oldu.

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı’nın olağan divan toplantısı, Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Dere, Elbistan İlçe Başkanı Fehmi Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Dere’nin gündeminde ise, iğneden ipliğe gelen zamlar vardı.

Doğal gaz ve elektriğin ateş pahası olduğu, elektrik faturalarının da kiraların da ötesine geçecek kadar yükseldiği bir dönemde olduğumuzu ifade eden Başkan Dere, şöyle konuştu:

“Ülkemizde tüm vatandaşlarımız, çok zor şartlar ve ekonomik olarak çöktüğü bir ortamda yaşamaya çalışıyor. İnsanımıza yaşayacak bir hayat kalmadığı dönemden geçiyoruz. Bir yandan hükümet indirim yapacağız, enflasyon tek haneli rakamlara düşüreceğiz derken mutfaktaki yangın sönmüyor. Hükümeti ve idareleri dinlemeyen bir kartel dünyası ve AVM isyankarlığı var. Ülkemizde öyle bir zulüm yaşanıyor ki; hükümetin bunca verilerine, dövizi tutmasına ve uğraşmasına rağmen ayçiçeği yağının fiyatının yeniden 139 lira olduğunu gördük. İnsanımız artık bırakın öyle tereyağı falan alıp yemeyi, ayçiçeği yağını bile alamaz hale geldi. Artık tava, dibine tutuyor. İnsanımızın ciğeri, teni ve vücudu yanıyor. Artık insanlarımız evlerine bir lokma bile yiyecek götüremez hale geldi.”

Yeniden Refah Partisi’nin, bu sorunu çözecek tek alternatif olduğunu vurgulayan Başkan Dere, “Böyle bir ortamda tek çare var. Tek çare dediğimiz de ‘Milli Görüş’tür’. Çünkü biz tefecilere, faizcilere, kartellere ve holdinglere meydan bırakmayacak tek partiyiz. Daha önce rahmetli Necmettin Erbakan Hocamızın söylediği gibi, ‘biz ve diğerleri’ diyoruz. Bu memleketin insanı Erbakan Hocanın ve onun mirasını üstlenen Fatih Erbakan’ın Milli Görüş davasından başka çare ve çözümün olmadığını tekrar anladı. Çünkü daha önceleri özelleştirme mantığı adı altında şeker fabrikalarını, yağ fabrikalarını ve ülkenin büyük tesislerinin hepsini dağıttılar. Şimdi Fransa’dan gelen mısır şurubu ile insanımızı zehirlemeye devam ediyorlar. İnsanımıza bir ayçiçeği yağını bile fazla gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu zulme dur demek için ‘Yeniden Refah Partisi’ diyoruz. Biz varız ve kutlu zafere de çok az kaldı. Artık çare ve alternatif var; artık Yeniden Refah Partisi var” ifadelerini kullandı.