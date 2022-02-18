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Başkan Çay, “Taraftarımız ile sahada daha güçlü olacağız”

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden temsilcimiz Elbistanspor bu hafta Abdulvahabi Gazisporu ağırlayacak. Kulüp Başkanı Sıtkı Çay, tüm Elbistanlı futbolseverleri bu maça davet etti.

Başkan Çay, “Taraftarımız ile sahada daha güçlü olacağız”
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İkinci yarıya kadrosuna kattığı isimlerle güçlü bir giriş yapan Elbistanspor oynadığı iki karşılaşmada da üstün bir oyun sergilemesine rağmen talihsiz puan kayıpları yaşadı.

20 Şubat Pazar günü saat 14.00’te evinde Sivas temsilcisi Abdulvahabi Gazisporu ağırlayacak olan temsilcimiz, şansızlığını kırmak istiyor.

Tüm futbolseverleri bu maça davet eden Elbistanspor Kulüp Başkanı Sıtkı Çay, taraftarlar ile sahada daha güçlü olacaklarını belirtti. Kulüp Başkanı Sıtkı Çay, “İkinci yarıya yeni hocamız ve birçok yeni transfer ile başladık. Takdir toplayan bir futbol oynamamıza rağmen şanssız puan kayıpları yaşadık. Bu hafta evimizde oynayacağımız maçta taraftarlarımız ile birlikte galibiyete ulaşmayı istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı şehrimizin takımına sahip çıkmak üzere Pazar günü saat 14.00'te tribünlere bekliyoruz” dedi.

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