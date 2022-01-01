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Başkan Çay: “Elbistanspor ikinci yarıda daha güçlü olacak”

Elbistanspor Kulüp Başkanı Sıtkı Çay, ligin ikinci yarısında yapılacak transferle takımın eksikliklerini tamamlayıp mücadeleye daha güçlü şekilde devam edeceklerini söyledi.

Başkan Çay: “Elbistanspor ikinci yarıda daha güçlü olacak”
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Kulübe hiçbir kuruluş ya da firmanın sponsor olmadığını dile getiren Başkan Çay, bu durumun da Elbistanspor’u finansal açıdan zorladığının da altını çizdi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.Grup’ta mücadele eden Elbistanspor, sezonun ilk yarısını 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 da mağlubiyetle tamamladı. 7 puan toplayan kırmızı beyazlı ekip, attığı 8 gole karşı da kalesinde 14 gol gördü.

Elbistanspor Kulüp Başkanı Sıtkı Çay, sezonun ikinci yarısında daha güçlü ve iyi bir takım olma inancı ile çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Elbistanspor ailesinin, iyi ve kötü günde sonsuz bir destek ve aidiyet duygusuyla her zaman takımın yanında olduğunu ifade eden Başkan Çay, “Kulübümüzün bu sezonki sponsorluk faaliyetleri ne yazık ki durmuştur. Hiçbir firmanın takıma sponsor olmamasından dolayı kulüp olarak finansal sıkıntılar çekmekte olduğumuzu üzülerek ifade etmek istiyorum. Elbistanspor’umuz, hak ettiği yerde değil maalesef. Ligin ikinci yarısında yapacağımız transferlerle takımımızın eksikliklerini tamamlayıp, BAL’daki mücadelemize daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Taraftarlarımıza Ocak ayından itibaren forma ve atkı stoklarımızı yenileyip satışa çıkartacağımızın müjdesini vermek istiyorum.

2022 yılında aynı güç ve inançla çalışmaya devam edeceğimizden emin olarak bana ve çalışma arkadaşlarıma olan güveninizden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Başkan Çay: Elbistanspor Ikinci Yarıda Daha Güçlü Olacak