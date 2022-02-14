Başkan Bulut’tan Tarım Kredi Kooperatifi’ne borç yapılandırması çağrısı

Yaşanan ekonomik sıkıntılar, gübre ve mazottaki fiyat artışının çiftçiyi rahatlatacak ve borç yükünü hafifletecek çalışmalara ihtiyacın her zamankinden fazla olduğunu dile getiren Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Çiftçilerimiz girdi ihtiyaçları için kullandığı Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarından dolayı da sorunlar yaşıyor. Kooperatifler tarafından icra işlemlerinin başlatıldı. Çiftçilerimiz kendi kooperatifinden bir yapılandırma bekliyor” dedi.

Ziraat Bankası’nın takipteki tarım kredileri için yapılandırma programı açıkladığını anımsatan Başkan Bulut, “Söz konusu uygulama, 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olacak. 30 Kasım 2021 tarihinde tarımsal kredilerden kaynaklı takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşteriler uygulamadan faydalanabilecek. Takip hesaplarında bulunan tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için, temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecek. Tek seferde ödeyemeyenler ise gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebilecek” şeklinde konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri’nden de bu yönde beklentilerinin olduğunu vurgulayan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, taleplerini şu şekilde sıraladı:

“Yapılandırma taksitlerine faiz uygulanmaması ve kredi kullandırma komisyon payının kaldırılması, yapılandırmada taksit seçeneğinde peşinat talep edilmemesi ve yeni sezon üretimde kullanmak üzere gübre, mazot ve diğer girdilerin kredi borcuna bakılmaksızın ayni olarak verilmesidir.”

Başkan Bulut, son olarak, “Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından kurumsal olarak alınan yapılandırma kararı bugünlerde kredi borcundan dolayı çok sıkıntı çeken çiftçilerimiz için önemli bir adım olmuştur. Kurumlar tarafından yapılan bu uygulamalarda faiz oranları yüksek olmakta, geçmiş yıllarda artan borç yeni yapılandırmada daha da artmaktadır. Bu nedenle daha önceki açıklamalarımızda da sık sık dile getirdiğimiz üzere, devlet destekli ve faizsiz uzun vadeli bir yapılandırmaya yönelik yayınlanacak Cumhurbaşkanı Kararı biriken kredi borçları sorununu çözecek çiftçinin kredi borcunda artan faiz yükü kaldırılacaktır” ifadelerini kullandı.