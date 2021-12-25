Başkan Bulut’tan ‘şeker satışı ve stokçuluk’ açıklaması

Bu tür söylem ve iddiaların hem fabrikaya hem de pancar çiftçisine zarar verdiğini dile getiren Başkan Bulut, “Şeker alımında bir sıkıntısı olması halinde yetkililerimiz derhal duruma el koyar ve biz de kim ne kadar şeker istiyorsa aynı gün istediği şekeri ambarına teslim ettiririz” dedi.

Şekerpancarı çiftçiliğinin zor ve emek isteyen bir süreç olduğunu hatırlatarak açıklamasına başlayan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, şöyle konuştu:

“Çiftçimiz, 6 ay boyunca gece gündüz, soğuk sıcak demeden emek harcayarak şekerpancarını yetiştirir. Daha sonra da alın terinin karşılığını almak için fabrikaya teslim eder. Her kampanya döneminde odamızdan bir temsilci bırakarak polarda, analizde ve firede bir yanlışlık yapılmaması için çiftçimizin mağduriyetini engellemek adına fabrika ile koordineli olarak çalışıyoruz. Kampanya başladığında da Sayın Kaymakamımızla fabrikayı ziyaret ederek varsa sorun ve sıkıntıları çözüme kavuşturmaya çalışırız. Ayrıca siyasi partilerin değerli başkanları en ufak sıkıntıda her zaman yanımızda oluyorlar.”

Fabrikayla ilgili ‘şeker satılmıyor’ şeklindeki sosyal medya paylaşımlarına şahit olduklarını belirten Başkan Bulut, stokçuluk iddiaları için de, “Stokçuluk yapan firma depolarını açmaz” ifadesini kullandı.

Başkan Bulut, “Son günlerde şeker fabrikası ile ilgili sosyal medyada mevzuattan bilgisi olmadan yalan yanlış paylaşımlar yapıldığını görüyoruz. Fabrikada depoların kapıları açık. Kim giderse depodaki şeker çuvallarını görür. Bunun adı stokçuluk mu? Stokçuluk depoda malı saklamak kimseye göstermemektir. Elbistan şeker fabrikası şeker vermiyor deniyor. Fabrika her bakkala bir ya da iki çuval şeker vermez. Ülkemizdeki tüm fabrikaların bayisi olur ve o bayiler alır dağıtım yapar. Stokçuluk yapıyor veya da şeker vermiyor gibi söylemler önce Elbistan’ın fabrikasına zarar verir sonra da 14 bin şeker pancarı üreticisine zarar verir. Ziraat odası olarak nasıl çiftçimizin yanındaysak ürünü alan kim olursa olsun onu da koruruz” değerlendirmesini yaptı.

Şehrin tarım potansiyelinin değerlendirmesi için yeni yatırım ve tesislerin kurulmasına destek vereceklerini vurgulayan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “İlçemize kayısı alımı işlemesi gibi bir entegre tesisi, hububatımız için çok yönlü un, bulgur, irmik ve makarna fabrikası, meyve-sebze için meyve suyu fabrikası, hayvancılık için yem fabrikası ve süt mandırası kurulsa iyi olmaz mı? Çiftçimizin adına ziraat odası olarak hepsinin yanında oluruz. Kendinden haberi olmayan sadece birilerine mesaj olsun diyenlerin de karşısında oluruz. Hep söylüyoruz şartlar ne olursa olsun biz halkımız için inadına üretim diyoruz. Üretim yapanların da yanında olacağız” cümleleri ile açıklamasını tamamladı.