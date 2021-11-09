Başkan Bulut: “Ziraat Bankası’nın 2.şubesinin açılması kaçınılmaz oldu”

Mevcut şubede yoğunluktan dolayı kuyrukların bitmediğini hatırlatan Başkan Bulut, “İkinci şube açılırsa mağduriyetler de ortadan kalkar” dedi.

Tarım ve hayvancılık yönünden potansiyeli yüksek olan Elbistan’da çiftçilerin ve yetiştiricilerin bankacılık işlemleri için Ziraat Bankası’nı yoğun şekilde kullandıklarını hatırlatan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, şubenin, çevre ilçelerdeki vatandaşlara da hizmet verdiğini söyledi.

2 yıl önce Ziraat Bankası’nın yeni şube açması için çalışma başlattıklarını dile getiren Başkan Bulut, “Oda olarak başta Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal’ı iki yıldan beri ikinci bir şubenin açılması için sözlü ve yazılı olarak bilgilendirdik. Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Sefer Aycan ile Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ali Öztunç’a, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan vekili olan Sayın Veysi Kaynak beye de yaşana mağduriyeti ilettik ve bu konuda bilgilendirmede bulunduk. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilimiz Sayın Sefer Aycan, TBMM’ye ilçemizde ikinci bir şubenin açılması için önerge verdi” dedi.

Başkan Bulut, “İlçemiz nüfusu 150 binin üzerinde olup Türkiye’nin dördüncü büyük ovası durumunda tarım ve hayvancılık konusunda birçok ilimizden üretim ve gelişmişlik yönünden iyi durumdadır. Çevre il ve ilçelerde tarım ve hayvancılık yapan üreticilerimizin birçoğunun kredi, desteklemeler gibi iş ve işlemleri Ziraat Bankasından yapıldığından mevcut şube yeterli gelmemektedir. Sabah saat 08.00’den akşam saat 17.00’ye kadar bankanın önünde kuyruk eksik olmuyor. Yazın havanın sıcaklığından kışın ise havanın soğuk olmasından dolayı vatandaşlarımız mağdur oluyor. Banka çalışanlarının iş gücü her geçen gün arttığından dolayı fazla çalışma durumunda kaldıklarından ister istemez performans düşüklüğüne neden olmaktadır” şeklinde konuştu.

Elbistan’a Ziraat Bankası’nın ikinci şubesinin açılmasının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Şehrimiz, organize sanayisi ile bölgemizde bulunan termik santraller ve şeker fabrikasının katkısı ile üretim ve büyüme alanında iyi durumdadır. Bu özellikler dikkate alınarak ilçemize acilen ikinci bir ziraat bankası şubesinin açılması kaçınılmaz olmuştur. Talebimizin en kısa zamanda gerçekleştirilmesini istiyoruz. İkinci bir şubenin açılışına kadar uğraş ve çabalarımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.