Başkan Bulut: “Saniyede 12 bin litre su boşa akıyor bize de bakmak kalıyor”

Söğütlü Çayı üzerine kurulacak Kavaktepe Barajı’nın yıllardır vaatten öteye gitmemesini eleştiren Başkan Bulut, “Baraj hayaliyle yatıp kalkmaktan başka elimize bir şey geçmedi” diye konuştu.

3 ay önce bir damla bile su olmayan Söğütlü Çayı’nın, her yıl bu dönemlerde coştuğunu belirten Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Saniyede 12 m³ su akan bu çayın üzerinde barajımız olsaydı boşa akmak yerine 113 bin 420 dekara bereket götürecekti” dedi.

Başkan Bulut, “İlk projelendirilmesi 1960’lı yıllara dayanan ve 1995 yılında yapımıyla ilgili çalışmalarının başladığı Kavaktepe Barajı, dilimize pelesenk olan bir yatırımdı. Her konuşmamızda; milletvekillerimize, bakanlarımıza her ziyaretimizde cümlelerimiz ‘Barajlarımız ne olacak?’ sorusu ile başlıyordu. Elbistan Ovası’na bereket katacak Adatepe Barajı ve Kavaktepe Barajı’nın hayalini yıllardır kuruyoruz. Baraj hayaliyle yatıp barajla kalkan çiftçimiz, yapımını TOKİ’nin üstleneceği Kavaktepe Barajı’nın 2022 yılı yatırım programına alınmaması, üreticimizi ve bizleri hayal kırıklığına uğrattı” ifadelerini kullandı.

Barajların devreye alınması ile birlikte ilçede sulanabilir arazilerin artmasının yanı sıra çiftçinin sırtındaki elektrik faturası kamburundan da kurtulacağının altını çizen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “İlçemiz ekonomisinin bel kemiğini oluşturan tarım sektörüne yapılacak her yatırım önemlidir. Bir bölge tarımla büyüyecekse, olmazsa olmazı sudur. Her bir köşesinden bereket fışkıran topraklarımızdan sular gürül gürül akarken toprak ile suyu bir türlü buluşturamadık. Baraj, kuraklık sorununun ortadan kalkması demektir. Baraj, yıllardır elektrik enerjisi ile tarla sulayan eli nasırlı çiftçinin belini büken fatura kamburundan kurtulmasıdır. Baraj, bolluk demektir. Su olmadan tarım olmaz. Su olmadan tarımı sürdüremeyiz. Su, tarımın hayat kaynağıdır. Biz insanımızı doğduğu yerde doyurmak zorundayız. Su olursa üretim deseninin çeşitlenmesini sağlarsınız. Böylece, kırsalda kalkınmanın da önünü açmış oluruz. Bunun çarpan etkisini düşündüğümüzde zincirleme bir döngü ile kazanç, diğer tüm sektör ve kesimlere de yansıyacak. Çiftçimiz kazanacak, ilçemiz kazanacak ve ülkemiz kazanacak” değerlendirmelerinde bulundu.