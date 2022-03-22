Başkan Bulut: “Elbistan çiftçisinin kaybedecek zamanı kalmadı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, barajı ve göleti tamamlanmış tarımsal alanlardaki sulama tesislerinin hızla bitirileceği yönündeki açıklamasını hatırlatan Başkan Bulut, Adatepe, Kavaktepe ve Karakuz barajları ile göletlere işaret ederek, “Elbistan çiftçisinin kaybedecek zamanı kalmadı” dedi.

Başkan Bulut, Dünya Su Günü’nde, Elbistan çiftçisinin yaşadığı ‘susuzluk’ sorununa dikkat çekti.

Ceyhan ve Söğütlü gibi iki önemli su kaynağına sahip olmasına rağmen, verimli arazilerin sondajlarla sulanmak zorunda kaldığını ifade eden Başkan Bulut, bu durumu, “varlık içinde yokluk’ olarak özetledi.

Sulanabilir arazilerin artması halinde Elbistan Ovası’nda üretimin de katlanacağının altını çizen Başkan Bulut, “Yıllardır bunu dile getirsek de bir arpa boyu yol kat edemedik” diye konuştu.

İlçedeki çiftçilerin, maliyetlerdeki artış nedeniyle modern sulama tekniklerini kullanmakta zorluk çektiğini anlatan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, şunları söyledi:

“Su temel yaşam kaynağıdır. İklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından biri su kaynakları ve su döngüsü üzerinde yarattığı olumsuz etkilerdir. İklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkileri sonucu, miktar ve kalite bakımından yeterli suya erişimin zorlaşacağı da bilinen bir gerçektir. Bunun en yakın örneği geçtiğimiz sulama sezonunda karşımıza çıkmıştır. Ayrıca su ve verim ilişkisi göz önüne alındığında artan maliyetler karşısında mağdur olan çiftçilerin kuru tarımda birim alandan elde edeceği gelire göre daha fazla elde edeceği gerçeği suyun ekonomik olarak önemini daha da artırmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı özellikle sulama ve enerji konusunda önemli adımların atılacağını belirtti. Sulamaya açılacak alanların artması ve çiftçilerimize sağlanacak finansman kolaylığıyla sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektrikle kullanımın artırılması elbette önemli bir adımdır. Ancak bitkisel üretimin temel girdisi, mazot, gübre, elektrik fiyatlarını düşürmeden atılan her adım masanın bir ayağını daima eksik bırakacaktır.

Bu kapsamda Elbistan Ovasını su ile buluşturacak Adatepe ve Kavaktepe barajları ile göletlerimizin bir an önce devreye girmesi elzem hale gelmiştir. Bu gün yaşanan savaşlar ya da pandemi gibi dünyayı etkileyen olumsuzluklar, tarımın ve gıdanın bir ülkenin geleceği için ne kadar önemli olduğunu en iyi şekilde ortaya koymuştur. Yöneticilere, idarecilere buradan düşen en önemli görev, yılan hikayesine dönen projelere öncelik vermelidir. Tarımda kendine yeten bir ülke olarak anılmanın yolu da buradan geçiyor.

Maliyetlerin had safhaya ulaştığı bu üretim döneminde sulama birliklerince işletilen sulama tesislerinde uygulanacak su kullanım hizmet bedeli tarifeleri; makul seviyelerde tutulmalıdır. Yine çiftçinin kullandığı elektrikte de mutlaka iyileştirme yapılmalıdır.

Çiftçilerimiz suyun öneminin bilincinde olup bir damla suyu heba etmek istememektedirler. Lakin artan maliyetler karşısında çiftçinin zorluk çekmesi modern sulama sistemlerine geçişini zorlamaktadır. Bunun için üreticilere modern sulama sistemleri yüzde 100’ü hibe şeklinde verilerek, modern sulama yöntemlerini etkin kullanması sağlanmalıdır.”