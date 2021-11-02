Yeni destek rakamlarının gübredeki yangını söndürmeye yetmese de önemli bulduklarını belirten Başkan Bulut, “Çiftçiye verilen 1 kuruş destek bile kırılan üretim şevkini arttırır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeneceğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli tarafından açıklanan gübre desteği rakamlarına ilişkin konuşan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, eli nasırlı çiftçimiz girdi fiyatlarının rekor seviyeye ulaştığı bu dönemde şartlarını zorlayarak üretimden vazgeçmiyor. Tüm çiftçilerimize kolaylıklar diliyor, üretimi ne olursa olsun devam ettirmelerini temenni ediyorum. Gübre fiyatları tırmanmaya başladığı günden bugüne kadar hemen her platformda bu artışın faturasının ağır olacağını dile getirdik. Mutlaka önlem alınması gerektiğini söyledik. Bu fiyatlardan gübre alması neredeyse imkansız hale gelen çiftçi, ya eksik gübre kullanıyor ya da hiç atmıyor. Hal böyle olunca ister istemez verimi de etkileyen bir durumla karşı karşıya kalmamız çok üzücü” diye konuştu.

Açıklanan rakamlara göre, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 lira olan gübre desteğinin 2022 yılı için yüzde 100 artışla 32 liraya çıkarıldığını hatırlayan Başkan Bulut, “Çiftçiye verilen her kuruş desteğin önemi var. Çiftçinin üretim şevkini yeniden kazanması gerekiyor. Biz yeni destekleri elbette ki önemli buluyoruz. Çiftçimizin yarasına merhem olacağını düşünüyoruz. Gübredeki artışa oranla yeterli görmesek de sesimizin duyulduğunu anlıyoruz. Ayrıca, bakanlığımızdan mazot desteğinde de aynı şekilde artışa gidilmesini bekliyoruz. Mazot ve gübre desteği birlikte artarsa çiftçi de bir nebze daha üretim için geleceğe umutla bakar” ifadelerini kullandı.

Tarım kanununa göre tarımsal destekleme için bütçeden ayrılacak kaynağın GSMH'nin en az yüzde 1'i olması gerektiğini hatırlatan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Ne yazık ki tarıma ayrılan kaynak da tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi yasanın öngördüğü asgari oran olan yüzde 1’in altında kalıyor. Çiftçinin enflasyonu ile destekler arasında ciddi fark var. Mazot, gübre, ilaç, sulamada kullanılan enerjideki artışlar ortada. Gerçek enflasyona göre destek verilir; üretimi planlayan, çiftinin maliyetini düşüren bir model benimsenirse tarım sektörü nefes alır” dedi.