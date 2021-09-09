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Başkan Bulut: “Çiftçi gübre, ilaç ve tohum fiyatlarına yetişemez oldu”

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, son bir yılda, üre gübresi yüzde 130, DAP gübresi yüzde 155, tarımsal ilaçlar yüzde 60, besi yemi yüzde 55, süt yemi yüzde 57, sertifikalı hububat tohumluğu fiyatları yüzde 63 ve elektrik fiyatlarının ise yüzde 56 arttığını söyledi.

Başkan Bulut: “Çiftçi gübre, ilaç ve tohum fiyatlarına yetişemez oldu”
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Çiftçilerin bu artışın altında ezildiğini belirten Başkan Bulut, "Tarımsal girdi fiyatlarını düşürecek tedbirlerin süratle alınması, devletimizin yapması gereken en önemli görevlerden biri haline geldi" dedi.

Üretimin azalmaması için tarımsal girdi fiyatlarına müdahalenin şart olduğunu dile getiren Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Eli nasırlı çiftçimiz, rekor seviyede artışları gören girdi fiyatlarına artık yetişemez oldu” şeklinde konuştu.

 Başkan Bulut, şunları söyledi:

“Girdi kullanımında düşüşe sebep olacak bu durum tarımsal üretimde azalmayı beraberinde getirerek ülkemiz gıda güvencesini olumsuz etkileyeceği gibi gıda enflasyonunun artmasına da neden olacaktır. Son bir yılda, üretici maliyetlerinde önemli ağırlığı olan üre gübresi yüzde 130, DAP gübresi yüzde 155, bazı tarımsal ilaçlar yüzde 60, besi yemi yüzde 55, süt yemi yüzde 57, sertifikalı hububat tohumluğu fiyatları yüzde 63, elektrik fiyatları ise yüzde 56 artmıştır. Gübrede verilen destekleri artırarak mazotta olduğu gibi gübre fiyatının da yüzde 50’si destek olarak verilmeli, destek verilmeyen yem ve bitki koruma ürünlerine destek getirilmeli, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte vergi ve fonlar kaldırılmalı fiyatta düşüş sağlanmalıdır. Acil önlem olarak bu taleplerimizin ele alınmasını bekliyoruz.”

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Başkan Bulut: Çiftçi GübreIlaç Ve Tohum Fiyatlarına Yetişemez Oldu