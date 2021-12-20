Başkan Bulut, “Çiftçi, 1.668 liralık Bağ-Kur primini nasıl ödeyecek?”

Yüzde 44,87 oranındaki prim artışına kolaylık sağlanması ve prim ödeme gün sayısının da 15 güne indirilmesini talep eden Başkan Bulut, “Eğer müdahale edilmezse 2022 yılı prim oranlarındaki artış nedeniyle tarımda kayıt dışılık artacak, çiftçilerimiz sosyal güvenlik hakkından mahrum kalacaktır” ifadesini kullandı.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçilerin artan tarım Bağ-Kur primlerine ilişkin açıklama yaptı.

“Çiftçilerimizin tarım Bağ-Kur primleri, açıklanan brüt asgari ücretin 5 bin 4 liraya ve aylık prim gün sayısının 28 günden 29 güne çıkarılması nedeniyle çok fazla arttı” diyen Bulut, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Brüt asgari ücret yüzde 39,87 oranında artarken çiftçilerimizin tarım Bağ-Kur primleri yüzde 44,87 oranında artarak bin 151 lira 96 kuruştan bin 668 lira 83 kuruşa çıktı. Borcu bulunmayan çiftçilere verilen 5 puanlık Hazine desteği göz önünde bulundurulsa bile çiftçilerimizin ödeyeceği tarım Bağ-Kur primi aylık 985 lira 1 kuruştan bin 426 lira 97 kuruşa yükseldi. Çiftçilerimiz işçi ve memurla aynı statüde değildir. İşvereni olmadığı için belirlenen primin tamamını kendisi ödemek zorundadır. Çiftçinin 2022 yılında tarım Bağ-Kur primini ödemesi bir hayli zorlaştı.

Tarım Bağ-Kur primleri 2022 yılı itibariyle 2 parçada ödenecektir. Ocak-haziran primleri temmuz sonuna kadar, temmuz-aralık primleri ise takip eden yılın ocak sonuna kadar ödeyecek olan çiftçilerimize ödemeler konusunda da kolaylık getirilmiştir. Ancak, çiftçilerimizin 2 dönemde ödeyeceği 10 bin 12 liradan, yıllık toplam 20 bin 25 lira olan prim Hazine indirimiyle 8 bin 561 liradan yıllık toplam 17 bin 123 liraya düşse de çiftçilerimizin bu rakamları ödemesine imkân yoktur.”

Çiftçilerin prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne çekilmesi gerektiğine vurgu yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Tarım Bağ-Kur sigortası prim gün sayısı, 2008 yılında olduğu gibi 15 güne indirilmelidir. Bu durumda çiftçimizin ödeyeceği aylık prim bin 668 lira 83 kuruştan 863 lira 19 kuruşa, Hazine desteği göz önünde bulundurulduğunda ise 738 lira 09 kuruşa inecektir. Çiftçilerimizin içinde bulunduğu durum düşünüldüğünde bu miktar bile çok yüksektir. Ayrıca çiftçilerimizin tarım Bağ-Kur primlerine uygulanan yüzde 5 oranındaki hazine teşvik indirimi de enflasyon oranına göre yükseltilmelidir.

Çiftçilerimizi rahatlatmak için, yıpranma payı verilmeli, diğer meslek gruplarına göre çiftçimizin tarımı terk etmemesi için bu avantaj sağlanmalıdır. Devletimiz çiftçilerimizin sosyal güvenlik hakkını devlet eliyle verebilecek güçtedir. Ülkemizi besleyen çiftçilerimizi sosyal güvenlikten yoksun bırakmayacağına gönülden inanıyoruz” ifadelerini kullandı.