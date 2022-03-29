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Başkan Bozan: “Nurhak, kendini yok ettirmez”

Nurhak Belediye başkanı İlhami Bozan, ilçeye bağlı Biçin ve Çatalardıç bölgesindeki maden aramalarına sert tepki göstererek, “Nurhak, birkaç insanlık düşmanının rant alanı olmayacak” diye konuştu.

Başkan Bozan: “Nurhak, kendini yok ettirmez”
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Özel bir firmanın bölgede maden araması için çalışma başlattığını belirten Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Nurhak Çevre Derneği ve mahalle muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantı sonrasında, ilçede maden ocağı açılmasına müsaade edilmemesi kararı aldıklarını ve gerekli hukuki mücadeleyi başlatacaklarını vurgulayan Başkan Bozan, “Maalesef maden ve madenci belasından kurtulamıyoruz. Nurhak'ı yok edecekler” dedi.

Daha önce de Kızılca bölgesindeki madencilik faaliyetinin mahkeme kararı ile durdurulduğunu anımsatan Başkan Bozan, “Biçin ve Çatalardıç bölgesinde maden araması faaliyetinde bulunulmaktadır. Belediye toplantı salonunda ve Biçin Halk Evi’nde Nurhak Belediyesi ve Nurhak Çevre Derneği ve muhtarlarımızın katıldığı bir toplantı yaptık. Nurhak halkı bu maden ocağına müsaade etmeyecek. Nurhak, birkaç insanlık düşmanın rant alanı olmayacak. Nurhak, kendini yok ettirmez” ifadelerini kullandı.

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Başkan Bozan: NurhakKendini Yok Ettirmez