Başkan Bölükbaşı, yeni dönemle ilgili değerlendirmelerde bulundu

Yeni yönetimi ile birlikte kameraların karşısına geçen Başkan Bölükbaşı, 11 yıl sonra yeniden işletilmeye hazırlanan Çöllolar Kömür Sahası ve istihdam konularına değindi.

Sendika bahçesinde kurban kesilmesi sonrasında açıklamalarda bulunan Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, 11. Olağan Genel Kurulu sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

Başkan Bölükbaşı, şöyle devam etti:

“Sendikamızın 11. Olağan Genel Kurulunu yaptık. Hamdolsun kazasız belasız ve güzel bir atmosfer içerisinde tamamladık. Yönetimimizde değişiklik oldu. Genel kurulla birlikte yönetime 3 yeni arkadaşımız katıldı. Bundan sonra yolumuz uzun ve işimiz uzun. Allah utandırmasın. Bizlerle birlikte daha önceki dönemlerde yol yürüyen arkadaşlarımıza da emekleri için teşekkür ediyorum.”

Çöllolar sahasının TKİ’ye devri ve işletilmesi süreciyle ilgili son noktayı anlatan Başkan Bölükbaşı,

“Çöllolar, kamuya geçti. EÜAŞ’ı uhdesinde olan bu saha, sözleşmelerin bitmesiyle birlikte TKİ’ye devredildi. Şimdi ise ocak açma süreci başlayacak. Ocağın açılmasında farklı bir süreç olma durumu var. Bölgede, üretim faaliyetinin kamu tarafından yapılacağı şeklinde bir izlenim var. Şuan orada TKİ’nin kurduğu kontrol müdürlüğümüz var. Bu müdürlüğün de şimdilik 153 memur kadrosu bulunuyor. Çöllolar’da 1100 ila 1200 civarında kişi çalışacağı yönünde bilgilerimiz var. Bunun 200-250 tanesi memur statüsünde olacak. Ortalama 1000 tane işçi alacak. Bu istihdam rakamına ulaşılırsa bölgemiz adına önemli bir adım atılmış olur” ifadelerini kullandı.

Özelleştirme sonrasında tayin edilen çalışanların tekrar dönüşüyle ilgili de konuşan Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, “Kamu döneminde buranın memleketimize büyük katkısı vardı. Özelleşince gördük ki bir mağduriyet oluşuyor ve kayıp yaşanıyor. Burası da kamu olursa, her şeyde çok iyi bir durum yaşamış oluruz. İnşallah bir an önce buranın açılması gerekiyor. Biz de mücadele ediyoruz. Önümüzdeki aylarda bu bölgede dekupaj çalışmaları başlar. Ama bu çalışmanın kamu tarafından mı özel sektör tarafından yapılacağını bilemiyoruz. Neticede açılacak” şeklinde konuştu.