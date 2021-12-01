Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Kış lastiği taktırmak isteyenler kuyruğa girdi
Kış lastiği taktırmak isteyenler kuyruğa...
Altyapı çalışmalarında yönetmeliklere uymayan kurumlara ceza yağdı
Altyapı çalışmalarında yönetmeliklere uymayan kurumlara...
Başkan Arslan’dan ‘Milletin Sesi Mitingine’ davet
Başkan Arslan’dan ‘Milletin Sesi Mitingine’...
Elbistan’a mevsimin ilk karı yağdı
Elbistan’a mevsimin ilk karı yağdı
2 caddede tek yön uygulamasına son verildi
2 caddede tek yön uygulamasına...
banner191
banner162

Başkan Arslan’dan ‘Milletin Sesi Mitingine’ davet

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, Elbistanlıları, partisinin Mersin’de düzenleyeceği ‘Milletin Sesi Mitingine katılmaya davet etti.

Başkan Arslan’dan ‘Milletin Sesi Mitingine’ davet
banner167

Başkan Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumla ilgili olarak çözüm önerilerini sunacağı Milletin Sesi Mitinginin, 4 Aralık günü Mersin’de gerçekleştirileceğini hatırlattı.

‘Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Milletin Sesi Mitingi ile Türkiye’mizin tek adam yönetimi ile düşürüldüğü rezaletten kurtuluşu için çözüm önerilerini milletimize sunacaktır’ diyen Başkan Arslan, “Türkiye’mizin tek adam yönetimi sonucunda geldiği durum ortadadır. Ülkemizin bu halinden memnun olanlar tek adam yönetimi ve saray havarisi, vatandaşın sorunlarına gözlerini kapatan ve kulaklarını tıkayan, beş maaş alanlardır. Çiftçilerimiz, işçilerimiz, memurlarımız, iş adamlarımız, yerli yatırımcılarımız, tüm vatandaşlarımız hayat pahalılığından, yanlış politikalardan, yanlış ekonomi yönetiminden artık bıkmış ve tüm bu kötü gidişatın çaresi olarak demokratik parlamenter sistem olduğunu, bu sistemi gereği gibi uygulayacak olanın da CHP olduğunun farkındadır” ifadelerini kullandı.

Milletin Sesi Mitingi’nin tüm Türkiye için olduğu kadar Elbistan için de önemli olduğuna vurgu yapan CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, “Bu önemli günde bizlerle birlikte olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı teşkilatımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Başkan Arslandan Milletin Sesi Mitingine Davet