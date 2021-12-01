Başkan Arslan’dan ‘Milletin Sesi Mitingine’ davet

Başkan Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumla ilgili olarak çözüm önerilerini sunacağı Milletin Sesi Mitinginin, 4 Aralık günü Mersin’de gerçekleştirileceğini hatırlattı.

‘Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Milletin Sesi Mitingi ile Türkiye’mizin tek adam yönetimi ile düşürüldüğü rezaletten kurtuluşu için çözüm önerilerini milletimize sunacaktır’ diyen Başkan Arslan, “Türkiye’mizin tek adam yönetimi sonucunda geldiği durum ortadadır. Ülkemizin bu halinden memnun olanlar tek adam yönetimi ve saray havarisi, vatandaşın sorunlarına gözlerini kapatan ve kulaklarını tıkayan, beş maaş alanlardır. Çiftçilerimiz, işçilerimiz, memurlarımız, iş adamlarımız, yerli yatırımcılarımız, tüm vatandaşlarımız hayat pahalılığından, yanlış politikalardan, yanlış ekonomi yönetiminden artık bıkmış ve tüm bu kötü gidişatın çaresi olarak demokratik parlamenter sistem olduğunu, bu sistemi gereği gibi uygulayacak olanın da CHP olduğunun farkındadır” ifadelerini kullandı.

Milletin Sesi Mitingi’nin tüm Türkiye için olduğu kadar Elbistan için de önemli olduğuna vurgu yapan CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, “Bu önemli günde bizlerle birlikte olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı teşkilatımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.