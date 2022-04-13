Başkan Arslan’dan eleştiri yağmuru

En fazla eleştiriyi Elbistan Belediyesi’ne yönelten Başkan Arslan, ‘Yaparsa AK Parti yapar’ sloganına atıfta bulunarak, “Güzelim şehri ve insanlarını bu hale düşürdünüz ya haklısınız, bunu da ancak AK Parti yapar” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, yaptığı basın açıklamasında, kentin alt ve üstyapıyla ilgili kronik sorunlarının çözümüne dair tek bir adım atılmadığını söyledi. Başkan Arslan, “Bunlar kangrene dönüşünce hangi bahanenin arkasına sığınacaksınız?” sorusunu yöneltti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün verdiği konforlu ulaşım vaadinin, hiç gerçekleşmeyeceğine emin olduğunu ifade eden Başkan Arslan, şöyle devam etti:

“Elbistan’da bir yerden başka bir yere gitmek istiyorsunuz ama ‘yolsuzlukla’ karşılaşıyoruz. Şehrin dört bir yanındaki yollarda araçları yutan çukurlar var. Evet, yaptığınız birkaç cadde var var olmasına da her ne hikmetse, üstünden araba geçer geçmez çöküyor. Asfaltın ömrünü de mi kısalttınız yoksa? Esentepe, Tepebaşı, Cumhuriyet, Kümbet ve Bahçelievler Mahallesi başta olmak üzere hem Elbistan Belediyesi’nin hem de Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki yolların hali içler acısı. Bu yollardan hiç mi geçmiyorsunuz. Gönül belediyeciliğini yapamadınız bari yama işini unutmayın.”

Mülkiyeti Elbistan Belediyesi’ne ait olan taşınmazların satışına değinen Başkan Arslan, “Seçimden önce merkezi bütçeden para gelecek diye vatandaşı kandırdınız. Şimdi ise tam takır kuru bakır. Mirasyedi evlat gibi ne bulduysanız satıyorsunuz. Parayı bulmak için Elbistan’ı satıyorsunuz. Mülkiyeti Elbistan Belediyesi’ne ait olan yaklaşık 100 bin m² alan satılmış. Satmaya doyamıyorsunuz. Gerçi siz de haklısınız. Büyüklerinizden gördüğünüzü yapıyorsunuz. Onların da memleketin koca koca fabrikalarını, tesislerini nasıl sattıklarını söylemeye gerek bile yok. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali kameralar karşısında ‘parsel parsel arsa kazandırdım’ derken bile parsel parsel satan sizsiniz. Bunu yüzünüze vurunca da küsüyorsunuz” şeklinde konuştu.

Elbistan’ın bir diğer sorununun da istihdam olduğuna vurgu yapan CHP İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, “Göreve gelmeden önce ilçemizin kanayan yarası olan işsizliğe karşı çare üretmeye söz verenler; bugün olmayan fabrikaların önünde boy boy fotoğraf çektiriyor. Memleketimizin insanı ise evine ekmek götürebilmek için gurbet gurbet dolaşıyor. Her evden mutlaka bir kişi ya ilçe dışında ya da yurtdışında. Tatile değil ekmek davası peşine ama. İŞGEM’i açıp gençlerin işsizlik sorununu çözecektiniz ne oldu? Siz bu sorunu çözmek bir yana tek bir adım dahi atmadığınız için Elbistan göç veriyor. Siz gelmeden önce bu şehir göç alıyordu.

Bunun sorumlusu da sizlersiniz. Elbistan’ın 2 tane organize sanayi bölgesi var. Birisi yarım yamalak ilerliyor Besi OSB’den ise hiç ses seda çıkmıyor. Bölgenin çekim merkezi olacağız diyorsunuz sadece lafügüzaf. Organize sanayi bölgesine gelecek yatırımcılarla sürekli işçi sayısı verilip açıklama yapıyorsunuz ama gerisi bağlar gazeli. Var olan ve bir elin parmaklarını geçmeyen yatırımcılardan başka gelen giden yok. Gerçi sizin 3 bin kişilik ayakkabı fabrikası fiyaskonuzdan sonra sözlerinizin pek kıymeti kalmadı. Siz, bu şehrin en büyük hayal kırıklığısınız. Başına geçtiğiniz neredeyse her iş ya hiç başlamıyor ya da yarım kalıyor. Yapmakta değil de yapıyor gözükmekte elinize kimse su dökemez” değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak, hafta sonu gerçekleştirilen yatırım koordinasyon toplantısı ile ilgili de, ‘Sabır taşı çatladı’ nitelemesini yapan Başkan Arslan, “Biz, şehrimizi bütün sivil toplum kuruluşlarımızla, odalarımızla ve vatandaşlarımızla birlikte yöneteceğiz vaadi ile işbaşına gelenler, il yatırım değerlendirme toplantısına sadece AKP ilçe başkanlarının çağrılması ile gerçek yüzlerini bir kez daha gösterdiler. İçlerinde memlekete hizmet aşkı olmayanlar, sahte vaatleri ile halkı oyalamaktan başka bir şey yapmıyor. Sabır taşı çatlar mı? Evet çatlıyormuş. Memleketin kaybedecek bir dakikası kalmamış, bir dokunsan bin ah işitiyorsun; çözüm ne diye sorunca da ‘2023’ diyorlar. Evet, önce 2023 sonra da 2024. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Elbistan’ı yönetenler siz olmayacaksınız. Yolculuğunuz şimdiden hayırlı olsun” dedi.