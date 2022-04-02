Başkan Arslan, çalışmaların durduğu TOKİ’de işçilerle görüştü

Yaklaşık 150 işçinin bulunduğu şantiyeye giden Başkan Arslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un da konuyu yakından takip ettiğini belirterek, “Sizin sesiniz olmaya çalışacağım” dedi.

TOKİ’nin, Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde inşa ettiği 609 konutluk projenin yüklenici firması, konkordato ilan etti. Konkordato kararının ardından, Elbistan şantiyesindeki çalışmalarda durdu.

CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, çalışmaların durduğu şantiyede çalışan işçileri ziyaret etti.

İşçilerin derdini dinleyen Başkan Arslan, “Firmanın konkordato ilan ettiği yönünde bir bilgi aldık. Şantiyeye gelerek işçilerimizle görüştük. Maaşlarını ve yevmiyelerini alamadığını söyleyen işçilerimiz var. Geçmiş olsun, zor bir durum. Sizleri de anlıyoruz, sizin sesiniz olmaya da çalışacağım. Sayın vekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç’la da görüşeceğim. Kendisi Ankara’da konunun takipçisi olacak. Gelişmelerle ilgili de bizleri en kısa sürede bilgilendirecek” ifadelerini kullandı.