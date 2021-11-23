Başkan Arslan: “Bugüne kadar neredeydiniz?”

Santralin özel sektöre devredildiği günden bugüne kadar bölgenin aynı kirliliğe maruz kaldığını hemen her platformda dile getirdiklerini hatırlatan Başkan Arslan, AK Partili yöneticilerin vatandaşların sesine geç de olsa kulak vermelerinin sevindirici olduğunu söyledi.

‘Bugüne kadar neredeydiniz?’ sorusunu yönelten CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, “Afşin-Elbistan A Termik Santrali, çevreye ve insan sağlığına yıllardır zarar veren bir enerji tesisi. Ekonomik ömrünü tamamladı diye üretime ara verilen bu santral; sessiz sedasız Çelikler Holding’e devredildi. Devredilmesi ile birlikte yeniden üretime başlayan santralde bilindik görüntülerle karşılaştık. CHP olarak, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali Öztunç başta olmak üzere bu santralin filtresiz şekilde çalışmaması için çevre ve doğa örgütleri ile birlikte hemen her platformda adımlar attık. Bu adımların sonucu olarak santraldeki üretim durdu ve filtre takılması için süre tanındı. Tam bölgemiz gerçekten oksijen solumaya başladı derken; geçici izinle kül ve zehir saçmaya yeniden başlandı. Özel firmadan filtre sistemi için ‘bitti, bitiyor, az kaldı, kurusunu yaptık ıslağı kaldı’ gibi günü kurtaracak açıklamalar yapıldı. Ne acı ki ortada biten bir şey yok” dedi.

‘Biz, filtresiz santral çalışmasın derken susanlar şimdi açıklama yapma yarışına girmişler’ ifadesini kullanan Başkan Arslan, “Bizleri ve Elbistan-Afşin’de yaşayan yüz binlerce insanın ‘zehirleniyoruz’ feryadını görmezden gelenlerin geç de olsa bir şeyleri fark etmeleri sevindirici. Biz hâlâ ilk durduğumuz yereyiz. Filtresiz santral; bölgeyi yok ediyor; insanların başına kül yağıyor demekten de geri durmuyoruz. İstihdama karşıymış gibi lanse edilsek de mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Biz, insanlar kanser olmasın, tertemiz hava solusun istiyoruz. Her sabah uyandığımızda kentimizin üstünde siyah duman tabakası görmek istemiyoruz. Umarız, AKP İlçe Başkanları bu konudaki mücadele ve gayretimize samimiyetle destek verirler. Bu açıklamalarını; işçi alımında özel sektörün kendilerini dinlemediği yönündeki duyumlara ve iddialarla bağdaştırmak istemiyoruz. İnsan sağlığını ön planda tutan; doğayı koruma gayretinizin sürmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.