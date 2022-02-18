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Başkan Arslan: “Ankara’yı değil beceriksizliklerinizi konuşun”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’ın 6 siyasi partinin genel başkanlarının toplantısına yönelik açıklamasına cevap verdi.

Başkan Arslan: “Ankara’yı değil beceriksizliklerinizi konuşun”
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Başkan Arslan, “Sayın başkanın kendi partisinin ülke ekonomisi, dış politika ve iç politikadaki becerisizlikleri yerine iç siyasete ve vatandaşlarımızı kandırmaya yönelik beyanlarına yorumu vatandaşlarımıza bırakıyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’ni, terör örgütleriyle anmanın hiç kimsenin haddi olmadığını belirten Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, AK Parti’yi de İmralı ve Oslo görüşmeleri üzerinden yüklendi.

Başkan Tıraş’ın açıklamalarını yersiz olarak nitelendiren Başkan Arslan, şunları söyledi:

“AKP Elbistan İlçe Başkanı Sayın Ahmet Tıraş, Millet İttifakı Genel Başkanlarının buluşmasını kendisine ve Elbistan’ımıza yakışmayacak ifadelerle beyanlarda bulunmuştur. AKP’nin Kandil, Oslo ve İmralı Adası’ndaki görüşmeleri hala unutulmamışken Sayın Tıraş’ın bu ifadeleri yersizdir. Sayın başkana hatırlatmak isterim ki; Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’mizin kurucu partisidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni terör örgütleri ile anmak kimsenin haddine değildir. Sayın Tıraş, unutmuşa benziyor hafızasını tazelemek isterim. Son yerel seçimlerde Osman Öcalan’ı TRT ekranlarına çıkartan ayrıca İmralı’dan gelen mektubu okutan kimlerdir?”

Başkan Tıraş’ın ülke siyaseti yerine Elbistan’ın sorunları ile ilgilenmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağını vurgulayan CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, “Sayın başkanın niyeti bu çıkışıyla Ankara’ya giderek siyasete farklı bir bakış açısı getirmek ise başarılar dileriz” ifadesini kullandı.

Başkan Arslan, “Sayın başkan, millet işsizlikten, geçim sıkıntısından, hayat pahalılığından yakınarak sizden iş isterken tartaklanıyorsa sizin derdiniz ne millet ne hizmet ne de devlettir. Sayın başkana tavsiyem ülke siyasetini bir tarafa bırakarak Elbistan’ımızın sorunları ile ilgili vatandaşlarımızla ve bizlerle “hasbıhal” etmesidir. Ülke siyasetinin Ankara’daki ekonomiyi bilen(!) AKP’li siyasetçiler tarafından ne hale düşürüldüğü ortadadır” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, açıklamasını, “Her şey çok güzel olacak” sözüyle tamamladı.

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Başkan Arslan: Ankarayı Değil Beceriksizliklerinizi Konuşun