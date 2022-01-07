Başkan Alagöz’den olağan kongre açıklaması

Elbistan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı ve başkan adayı Mükremin Alagöz, 212 üye esnaf ve sanatkarın sandık başına gideceğini belirtti.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi salonunda gerçekleştirilecek kongrenin tüm üyelere hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Alagöz, 4 yıl boyunca görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığının altını çizdi.

Birçok alanda radikal kararlara imza attıklarını ve hayal bile edilemeyen şeyleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Alagöz, “9 Ocak Pazar günü 08.30-17.00 saatleri arasında yapacağımız genel kurulumuza katılımlarınızdan onur duyarım. Dört yıl sizler için mücadele ettik. İyisiyle kötüsüyle şahsım ve ekibim mümkün olduğunca görevimizi yerine getirme mücadelesini verdik. Birçok alanda ise radikal kararlara imza atıp birlik ve beraberlik içerisinde bunları hayal dahi edemez iken gerçekleştirdik. Şimdi bu değerlere sahip çıkma vakti sizlerde. Tüm esnaf ve sanatkarımızı o gün sandığa davet ediyorum” ifadelerini kullandı.