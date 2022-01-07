Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Türkiye’nin en büyük ikinci Yetim Koordinasyon Merkezi açıldı
Türkiye’nin en büyük ikinci Yetim...
Çitil’den TARSİM prim desteği bilgilendirmesi
Çitil’den TARSİM prim desteği bilgilendirmesi
Elbistan’da boşanma oranı evlenme oranını geçti
Elbistan’da boşanma oranı evlenme oranını...
Pozitif vakaların karantina süresi 7 güne düşürüldü
Pozitif vakaların karantina süresi 7...
Elbistan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, 53 üniteden oluşacak
Elbistan İleri Biyolojik Atık Su...
banner191
banner162

Başkan Alagöz’den olağan kongre açıklaması

Elbistan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı ve başkan adayı Mükremin Alagöz, odanın olağan genel kurulunu 9 Ocak Pazar günü gerçekleştireceklerini söyledi.

Başkan Alagöz’den olağan kongre açıklaması
banner167

Elbistan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı ve başkan adayı Mükremin Alagöz, 212 üye esnaf ve sanatkarın sandık başına gideceğini belirtti.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi salonunda gerçekleştirilecek kongrenin tüm üyelere hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Alagöz, 4 yıl boyunca görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığının altını çizdi.

Birçok alanda radikal kararlara imza attıklarını ve hayal bile edilemeyen şeyleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Alagöz, “9 Ocak Pazar günü 08.30-17.00 saatleri arasında yapacağımız genel kurulumuza katılımlarınızdan onur duyarım. Dört yıl sizler için mücadele ettik. İyisiyle kötüsüyle şahsım ve ekibim mümkün olduğunca görevimizi yerine getirme mücadelesini verdik. Birçok alanda ise radikal kararlara imza atıp birlik ve beraberlik içerisinde bunları hayal dahi edemez iken gerçekleştirdik. Şimdi bu değerlere sahip çıkma vakti sizlerde. Tüm esnaf ve sanatkarımızı o gün sandığa davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Başkan Alagözden Olağan Kongre Açıklaması