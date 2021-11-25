Başkan Ağır: “Sanayi sitemizin büyümesi engellenmek isteniyor”

Bu tür paylaşımların sanayi sitesinin büyümesini engellemeye yönelik olduğunu vurgulayan Başkan Ağır, söz konusu satışla birlikte esnafın yer bulma sorununun ortadan kalkacağını ve esnaflara yeni ekmek kapısı açılacağını söyledi.

Elbistan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Yunus Ağır, mevcut sitenin kapasitesinin dolduğunu hatırlatarak, “Elbistan, il düzeyinde bir sanayi sitesi oluşmasının temellerini atarak yeni iş kolları, yeni istihdam alanları kazanacaktır” dedi.

Başkan Ağır, şöyle konuştu:

“Bazı sosyal medya mecralarında Elbistan’ı parsel parsel satıyorlar paylaşımı ile küçük sanayi sitemizin haklı satışı engellenmek istenmektedir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklama zaruri olmuştur. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz, geçtiğimiz günlerde sanayi sitemizi ziyaret ederek satışı yapılacak olan parseller hakkında bizlerin talebi doğrultusunda, bir toplantı düzenleyerek esnaflarımıza detaylı bir bilgi verdi.

Sanayi esnafları olarak bizlerin de en büyük sorunu, küçük sanayi sitesinin biz esnaflara yetmemesi ve iş yerlerinin bizlere ait olmamasıydı. İş yerlerinin sayısının az olması sebebi ile kiralar pahalı durumda. Şu anda yeni işyeri açmak isteyen kardeşlerimiz işyeri bulamıyor. Belediyemizin yeni bir alan belirlemesi ile yeni iş yeri açma imkanı bularak kendi işyerimizin sahibi olacağız.”

‘Elbistan için yapılan bir hizmet varsa muhalefet olmak yerine arkasında durmak gerektiğine inanıyorum’ diyen Başkan Ağır, açıklamasını, “Küçük sanayi sitesi sadece Elbistan için değil, bu gün çevre ilçeler ile birlikte 350 bin nüfusa hizmet etmektedir. Vatandaşlarımız artık araçlarını tamir ettirmek ve yedek parça bulmak için il dışına gitmeyecekler. İhaleye giren esnaflarımız içinde büyük ödeme kolaylığı sunulmuştur. Uygun ve uzun vadeli, taksitli, ekonomik bir şekilde sanayi esnafımız mülk sahibi olacaktır.

Belediye başkanımız sanayi noktasında bizleri hiç yalnız bırakmadı. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e esnaflarımız adına sonsuz teşekkür ediyoruz” cümleleri ile tamamladı.