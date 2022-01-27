Başkan adayı Mıhçı’dan kongre süreci açıklaması

30 Mart Pazar günü odanın olağan genel kurulunu gerçekleştireceklerini söyleyen Elbistan Demirciler ve Tamirciler Odası başkan adayı Mehmet Mıhçı, huzurlu ve demokratik bir seçim atmosferi geçirmek için üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı.

Kararın sandıkta belli olacağını ve esnafların vicdanlarının sesini dinleyeceğinden emin olduğunu ifade eden Elbistan Demirciler ve Tamirciler Odası başkan adayı Mehmet Mıhçı, şöyle konuştu:

“Şeffaf, hesap verebilir, esnafını baş tacı eden bir anlayışla yönetime talip olduk. Yaklaşık 3 aydır da bu doğrultuda kalp kırmadan, önce gönül almayı düşünerek bir seçim kampanyası yürüttük. Artık, son sözü esnafın söyleyeceği güne geldik. İnşallah 30 Ocak Pazar günü sandıkta esnafımız kararını verecek. Biz, esnafımızın sağduyusuna güveniyoruz.

Yaklaşık 700’ün üzerinde üyemiz var. Seçim sürecinde esnaf kardeşlerimizin işyerlerine misafir olmaya özen gösterdik. Yeri geldi ikram ettikleri sıcak çayla içimizi ısıttık yeri geldi ekmeklerini bölüştük. Hiçbirini diğerinden ayrı tutmadan; ‘kalplerimiz bir’ diyerek kapılarını çalma gayretinde olduk. Ancak üyelerimizin yer aldığı listeyi, seçime kısa bir süre kala alabildik. Bu yüzden de ziyaret edemediğimiz üyelerimiz olduğunun farkındayız. Elbette ki onlarla da gönlümüz bir ama kapılarını çalıp hal hatır soramamanın burukluğunu yaşıyoruz. Elimizde olmayan bu nedenden dolayı ziyaret edemediğimiz esnaflarımızdan helallik istiyoruz.”

Tüm üyeleri kongreye davet eden Elbistan Demirciler ve Tamirciler Odası başkan adayı Mehmet Mıhçı, Üyelerimizin desteği ve teveccühü ile inşallah yeni dönemin kapılarını pazar günü açacağız. Seçimlerimizin öncelikle esnafımıza ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm üyelerimizi de 30 Ocak Pazar günü yapılacak olağan kongremize davet ediyorum. Allah, hakkımızda ne hayırlısı ise onu versin” ifadelerini kullandı.