Başkan adayı Mıhçı: “Verilen sözler nerede?”

Mevcut yönetimi eleştiren başkan adayı Mıhçı, esnaflara verilen sözlerin tutulmadığını savunarak, kendisi hakkındaki iddiaları da başlıklar halinde yanıtladı.

Değerlendirmelerine ilk olarak odanın mevcut bütçesi üzerinden başlayan Elbistan Demirciler ve Tamirciler Odası Başkan adayı Mehmet Mıhçı, 2018 yılında 419 olan üye sayısının 2021’de 750’ye çıktığını hatırlattı.

Üye aidatlarının da 178 liradan 360 liraya yükseldiğinin bilgisini veren Mıhçı, “Bunlara ilaveten 2018’de 9 lira olan oda kayıt ücreti 36 lira olmuştur. Ayrıca, 2018’de değişen kanunla birlikte esnafların muhasebe defterleri de oda tarafından tutulmaya başlamıştır. Bu defterlerin odaya getirisi kişi başı 180-200 liradır. Tüm bu gelirler üst üste eklendiğinde, odanın bütçesinde de artış olması kaçınılmazdır. Mevcut yönetimin, kasamızda 121 bin lira var diyerek bunu bir övünç gibi göstermesinin kaynağı da gelirlerdeki artışın sonucudur. 2014-2018 yılları arasındaki görev süremiz boyunca; gelirlerimiz giderlerimizi karşılamadığı için ben ve yönetimin tek bir kuruş dahi maaş almamıştır” dedi.

Elbistan Tamirciler ve Demirciler Odası başkan adayı Mehmet Mıhçı, açıklamalarının devamında, mevcut yönetime, 4 yıllık dönemde esnafa verdikleri sözlerini hatırlatıp ‘esnafla böyle mi etle tırnak gibi oldunuz’ diyerek şu soruları yöneltti:

“Bu göreve gelirken esnafa verdiğiniz bir ambulans sözü vardı. Sahi, bu ambulans nerede? Araç indirme-bindirme rampası yapıldı ama her nedense itirazlara rağmen esnafın istemediği bir yere yaptınız. Sonrasında da bu rampayı yıkmak için karar alındı. Odanın parasını çarçur etmediğinizi söyleyen de sizsiniz; yaptığınız yanlışı yıkmaya çalışan da. Bu çarçur etmek değil de nedir?

Yaptığınızı söylediğiniz esnaf gününe, ‘etle tırnak gibiyiz’ dediğiniz esnafın 4’te 3’ü neden davet edilmedi. ‘Etle tırnak’ anlayışınız, herhalde üyelerin hepsi için geçerli değil.

Tüm esnafa, ‘esnaf kartı’ dağıtacaktınız. Esnaflarımız diğer şehirlere gittiklerinde ucuz konaklama imkanından faydalanacaktı. Bunu biz mi göremedik yoksa ‘esnaf kartı’ da tutmadığınız diğer sözler gibi dilde mi kaldı. Sizin deyiminizle, ‘verdiğiniz sözleri tutmanın mutluluğu ve gururunu’ böyle mi yaşıyorsunuz?

4 yıllık başkanlık döneminde tüm esnaflarımızın cenaze yemeklerini verdiğinizi söylüyorsunuz. Peki, bunu yaparken neden belirli esnaflar haricinde yerine getirmediniz? Tıpkı düzenlediğiniz esnaf gününde olduğu gibi bazı esnafların dışında hiç kimsenin cenazesinde yoktunuz.”

‘Aile ferdi gibiyiz dediğiniz esnafın hiçbir zaman yanında olmadınız’ ifadesini kullanan Elbistan Tamirciler ve Demirciler Odası başkan adayı Mehmet Mıhçı, “Ahi Evran terbiyesi alan hiçbir esnaf çiğ yemez; yiyemez. Bunu unutmayın. Esnafımızın teveccühüne, tutmadığınız sözlerle mazhar olamazsınız. Siz de çok iyi biliyorsunuz söz verip de tutmadığınızı.

Yeni dönemde seçilirseniz sanayi sitesine PTT ve ATM’lerin geri gelmesi için çalışacağınızı da söylemişsiniz. Bunlar zaten sanayi sitesinde vardı. Giderken neden sessiz sedasız kaldınız ve ilgili makamlarla görüşmediniz?

Seçim çalışmalarında, bütçe üzerinden çelişkili ifadeler kullanıyorsunuz. Bir esnafa, kasayı boş aldım derken başka birine 7 bin, diğerine de 18 bin diye farklı rakamlar telaffuz ediyorsunuz. Tutarsızlığınızla asıl çamur atan taraf siz oluyorsunuz. Çamurla uğraşmak, size bir fayda getirmez. Biz odayı size teslim ettiğimizde kasada 36 bin lira vardı. Bu rakam, odanın defterinde de yazıyor. Gerçek rakamın ne kadar olduğunu söylememek için neden bu yolları seçiyorsunuz?

İnşallah, genel kurulumuzda esnafın dediği olacak. Sözler tutulmuş mu tutulmamış mı o gün, güneş gibi ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.