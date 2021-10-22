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Başkan adayı Mehmet Mert’ten seçim açıklaması

Tes-İş Sendikası Afşin Şubesi başkan adayı Mehmet Mert, delege seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan adayı Mehmet Mert’ten seçim açıklaması
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Başkan adayı Mert, “Yaptığımız her seçim ziyaretinde bizlere gönüllerini açıp tebessümlerini eksik etmeyen işçi kardeşlerime, seçim çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan ekip arkadaşlarımıza, bu yola baş koymuş tüm dava arkadaşlarımıza, bize oy versin vermesin tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

Mevcut yönetimin, seçim sürecinde şahsıyla ilgili iftira ve yalana dayalı beyanları olduğunu dile getiren Tes-İş Sendikası Afşin Şubesi başkan adayı Mehmet Mert, işçilerin de işiyle tehdit edildiğini savundu.

A Termik Santrali’nin devir sürecinde, özelleştirmeye karşı çıktıklarını söylemelerine rağmen sendika yönetiminin iş başvurusu formu dağıttığını iddia eden Mert, mevcut yönetimi işçiye sahip çıkmamakla suçladı.

Sendika yöneticilerinin işçilere karşı hakarete varan istenmeyen tutum ve davranışlar sergilediğini ve durumun da yargıya taşındığını anlatan başkan adayı Mehmet Mert, “Yakınlarını işe aldırıp, çeşitli birimlerde görevlendirenler işçinin hakkından hukukundan bahsedemezler” şeklinde konuştu.

Kendisine seçim bölgelerinde propaganda imkanı verilmediğini vurgulayan Mert, “Malzeme yaptığınız siyasi iktidarın, yanına işinizden olursunuz dediğiniz sizin tehdit etmiş olduğunuz işçi kardeşlerimle ben gittim. Dilinizden düşürmediğiniz bu durum faydamıza olmuş olsaydı A Termik’e girebilir propaganda yapmamız sağlanırdı. Bütün olumsuz şartlara rağmen 304 oy aldığımızı hatırlatırım. Nihayete ermiş olan seçimin tüm işçi kardeşlerime hayırlı olmasını temenni ediyor hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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Başkan Adayı Mehmet Mertten Seçim Açıklaması