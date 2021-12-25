Başkan adayı Cemil Şahin, projelerini açıkladı

Üyelerine özel olarak şehir içinde ücretsiz çekici projesini hayata geçireceklerini vurgulayan Şahin, minibüsçü, taksici ve galerici esnafına yönelik de önemli adımlar atacaklarını söyledi.

Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası başkan adayı Cemil Şahin, seçim çalışmaları kapsamında Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, Elbistan Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Cuma General, Tamirciler ve Demirciler Odası Başkanı Ramazan Kaya ile Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili olarak değerlendirme yapan başkan adayı Şahin, Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası’na üye olan esnafların aynı zamanda diğer odalara da kayıtlı olduğunu belirtti.

Bu durumun bilinci ile diğer meslek odalarıyla istişare ve uyumlu çalışmaya önem vereceklerini vurgulayan başkan adayı Şahin, tüm üye esnafları rahatlatacak ve dertlerine çözüm üretecek bir anlayış kazandıracaklarını dile getirdi.

Projelerinden bahseden Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası başkan adayı Cemil Şahin, odadaki en büyük eksikliklerden biri olarak gördükleri çekici hizmetini üyelerine sunacaklarının altını çizdi.

Çekici hizmetinden tüm üyelerin şehir içinde ücretsiz yararlanacağını; şehir dışına çıkıldığında ise sadece yakıt ücreti alınacağının bilgisini veren Şahin, “Üyelerimizi büyük bir yükten kurtarmış olacağız” dedi.

Diğer esnaflarla ilgili de işlerini kolaylaştıracak çözümler sunacaklarını kaydeden Şahin, “Odamız, birçok meslekte faaliyet gösteren üyelerden oluşuyor. Her mesleğin de kendine göre sorunları var. Bu sorunların tamamının bilincindeyiz. Ayakları yere basan ve çözüme odaklı projelerimizi de inşallah birer birer hayata geçireceğiz. Taksici esnafımızın durak revizyonlarını yapacağız. Nurhak, Ekinözü ve ilçemizdeki kırsal mahallelerden taşımacılık yapan minibüsçüsü esnafımızın dinlenme alanı yerlerinin standartlarının yükseltilmesi için mücadele vereceğiz. Yine galerici esnafımıza yönelik olarak da plaka basım işlemlerinde büyük kolaylık sunacağız. Esnafımız, mesai saati dışında da plaka bastırabilecek. Plakası, 10 dakika içinde teslim edilecek” şeklinde konuştu.

Şahin, son olarak, “Biz çalışmalarımızda yapamayacağımız ve üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sözü vermiyoruz. İnşallah üyelerimizin teveccühü ile göreve seçildiğimizde her bir üyesini baş tacı eden anlayışla odamızı yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.