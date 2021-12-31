Basın İlan Kurumu Yayınları’ndan, Hatay Devleti Resmi Gazetesi kitabı çıktı

Hatay Devleti, 2 Eylül 1938 yılında İskenderun Sancağı'nın bağımsızlığını ilan etmesi ile kurulmuş, 29 Haziran 1939 tarihinde ise Türkiye’ye katılarak yeniden ilimiz olmuş bir Türk devletidir. Bu süre içerisinde Hatay Devleti olarak adlandırılmış ve devletin yasama organı oluşmuş, Resmî Gazetesi yayımlanmıştır.

İskenderun Sancağı’nda, Kasım 1937 yılından itibaren Anayasa yürürlüğe girmiştir. Hatay’ın bağımsız devletleşme sürecinin başlamasıyla gerekli altyapının oluşturulması çalışmaları hız kazanmış, oluşturulan resmi mevzuatın yayınlanması için bir resmi gazete ihtiyacı doğmuştur. Bunun için de Türkçe, Arapça ve Fransızca olmak üzere üç dilde, İskenderun Sancağı Ceride-i Resmîye adıyla haftada bir yayınlanmak üzere resmi gazete oluşturulmuş, gazete her hafta perşembe günleri neşredilmiştir.

Hatay Devleti Resmî Gazetesi, büyük güçlükler içerisinde varlığını sürdürmüş ve 89 sayı çıkmıştır. Çoğu zaman 24 sayfa olarak yayımlansa da zaman zaman sayfa sayıları dönem şartları nedeniyle değişiklik göstermiştir.

Prof. Dr. Zakir Avşar ve Doç. Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz, uzun bir çalışma sonucunda tıpkıbasım olarak, Hatay Devleti tarihi üzerine iki ciltten kapsamlı bir kitap hazırlayarak okurların ilgisine sundular.

“Hatay Devleti Resmi Gazetesi tam bir dönem tarihi kitabı”

Avşar ve Küçükyılmaz kitaba dair “Hatay Devleti Resmi Gazetesi, tıpkı Milli Mücadele dönemi resmi gazeteleri gibi, mühim ve büyük bir tarihi sürecin yansımalarını sayfalarında barındırdığı için anılmayı, arşivlenmeyi, kaynak olmayı hak eder bir konumdaydı. Hatay’ın mandadan bağımsızlığa ve anavatana katılımına giden sürecinin tüm izlerini okuyabildiğimiz resmî gazete, aslında tam bir dönem tarihi olarak karşımıza çıkıyor.

Hatay Devleti tarihi üzerine kapsamlı, detaylı ve derli toplu bir çalışma olarak araştırmacıların, okurların, meraklıların ilgisine sunulmak üzere, büyük bir ekiple ve emekle ortaya bu eser çıktı.

Hatay Devleti Resmî Gazetesi kitabının, yayımından okurla buluşma aşamalarına kadar ki süreçte, ciddi bir çaba sarf eden ve kitabı yayımlayan başta Genel Müdür Rıdvan Duran’a ve Basın İlan Kurumuna teşekkür ederiz.” açıklamalarında bulundular.

Kitaba, Basın İlan Kurumu web sitesi yayınlar bölümünden ulaşmak mümkün.