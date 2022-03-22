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Başarılı olan kursiyerlere sertifikaları dağıtılmaya başlandı

Elbistan Belediyesi’nce geçtiğimiz aylarda düzenlene fidan yetiştiriciliği mesleki yeterlilik belgesi kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere, sertifikaları verilmeye başlandı.

Başarılı olan kursiyerlere sertifikaları dağıtılmaya başlandı
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Özel sektörde ücretli olan bu sertifika, Elbistan Belediyesi tarafından kursiyerlere ücretsiz olarak verilmişti.

Elbistan dahil bir çok çevre ilçelerden de katılımın sağlandığı kurs sonunda yaklaşık 200 kişi başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada sertifikaların dağıtımına başlandığı belirtildi. Açıklamada, “Yaklaşık 4 ay önce Göksun Orman İşletme Müdürlüğü ortaklığında başlattığımız fidan yetiştiriciliği mesleki yeterlilik belgesi kursu sonunda başarılı olan kursiyerlerimize sertifikalarını dağıtmaya başladık. Sertifikalarını almak isteyen kursiyerlerimiz Belediyemiz 3’üncü katında bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü servisine kimlikleri ile uğramaları gerekmektedir. Özek sektörde ücretli olan bu sertifika için kursiyerlerimiz her han bir ücret ödemeyeceklerdir. Sertifikayı alan kursiyerlerimize bu sertifika ile Orman İşletme Müdürlüklerinde iş sahibi olacaklarını hatırlatarak sertifikalarının hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.

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Başarılı Olan Kursiyerlere Sertifikaları Dağıtılmaya Başlandı