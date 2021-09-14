Başaran’a, Gaziler Derneği Genel Merkezi’nden plaketli teşekkür

Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği, 2 yıldır kentin değişik noktalarında şehitlerimizin anısına hatıra ormanı oluşturarak ve pınar yapıyor. Son olarak ‘Şehitler Meyve Ormanı’ projesi, ilçeye bağlı Evcihüyük Mahallesi’nin Kızılseher bölgesinde hayata geçirilmiş; Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği’nin desteği ile temin edilen ceviz, elma, ahlat, alıç gibi meyve fidanları ile çam ve sedir fidanları geniş bir katılımla uygun noktalarda toprakla buluşturulmuştu.

Dernek Başkanı Hasan Başaran’ın girişimleri ile gerçekleştirilen bu anlamlı çalışmalar, toplumun tüm kesimiyle birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezi tarafından da takdirle karşılandı. Derneğin Genel Başkanı Mustafa Işık adına kulübü ziyaret eden Genel Merkez Yöneticisi Taki Tapancı, Başkan Hasan Başaran’a Türk bayrağı ve plaket takdim etti.

Takdim sonrasında değerlendirme yapan Şar Dağı Avcılar ve Balıkçılar Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, Türk dünyası şehitleri gazileri ve aileleri her zaman mihenk taşımız ince çizgimiz aynı zamanda da vazgeçilmezimizdir” dedi.

Vatan uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimizle bu kutlu yolda gazilik mertebesine ulaşanlara olan vefa borcunu asla ödeyemeyeceklerinin altını çizen Başkan Başaran, “Şehitlerimizin anısını yaşatmak için bir dizi projeler hayata geçirmiştik. Bu projelerimize önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz inşallah. Yaptığımız bu çalışmaları takdirle karşılayan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık’ın gönderdiği hediye ve plaket bizleri ziyadesiyle onurlanmıştır. Kendisine teşekkürü borç bilirim. Hediye ve plaketi takdim etmek için derneğimizi ziyaret eden Genel Merkez Yöneticisi Sayın Taki Tapancı’ya nezaketinden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkez Yöneticisi Taki Tapancı da, Başkan Başaran’a çalışmalarında başarılar diledi.