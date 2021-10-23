Barut: “Gübredeki yangın çiftçinin ocağını söndürüyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak yaşanan sorunları tek tek anlatan Ayhan Barut, “Tarımsal üretimde yeni bir ekim ve dikim dönemindeyiz. Mazot fiyatları aldı başını gitti. Gübreden tohuma, zirai ilaçtan elektrik bedeline kadar her şey zamlandı. Çiftçi yeni sezonda ne yapacağını da şaşırmış durumda. Üretim planlamasının olmaması, sürdürülebilir strateji yoksunluğu ve yeterli destek verilmediği için tarımda sorunlar derinleşiyor” dedi.

Barut, iktidarı eleştirdiği konuşmasına şöyle devam etti:

“Yeni sezonda ekim yapacak çiftçimiz gübreden yana çok dertli. Ülkemizde yaklaşık olarak yılda 5.5 milyon ton gübre kullanılıyor, bunun neredeyse tamamı ithal. Gübre fiyatları almış başını gitmiş, hızına kimse yetişemiyor. Geçen sene 1700 lira olan bir gübrenin fiyatı bugün 7 bin liraları aşmış durumda. Gübredeki yangın çiftçinin ocağını söndürüyor ama iktidar çözüm bulmak yerine seyrediyor. Seyretmeyin kardeşim, çıkın cam kulelerinizden, kalkın rahat koltuklarınızdan. Çiftçiye gübre temini için harekete geçin, çare üretin, çözüm bulun.

Zaten biz ülke olarak ne yazık ki gübrede ithalata bağımlıyız. Gübrenin doğalgaz gibi hammaddeleri tümüyle ithal ediliyor. Tarımı bu iş bilmez, akıl danışmaz, kafasına göre hareket eden yanlış zihniyet yönetiyor maalesef. Bilmiyorlar, çözmüyorlar, o kadar çağrı yapıyoruz ama istifa edip bırakıp gitmiyorlar da. Bu iş bilmezlerden sandıkta kurtulduğumuzda tarımdaki bu yangını da mutlaka söndürüp ülke üretimi ve çiftçimize rahat bir nefes aldıracağız.”