Baro Temsilciliği’nden aşure birlikteliği

Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilciliği tarafından hazırlatılan aşure, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Orhan Gündoğdu ve İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak’ın da katıldığı programla hakim ve savcılar, avukatlar, adliye ve hükümet konağı çalışanları ile vatandaşlara ikram edildi.

Baro Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, Muharrem ayı nedeniyle baro temsilciliği olarak aşure ikramında bulunmak istediklerini söyleyerek, bu güzel geleneğe katkı sunan herkese teşekkür etti.

Aşurenin de birliğin ve beraberliğin simgesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, Muharrem ayının anlamına binaen Baro olarak hazırlattıkları aşureyi tüm yargı camiası, meslektaşları, adliye personeli ile vatandaşlara ikram etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yılmaz, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Orhan Gündoğdu ve İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak’a katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Baro Temsilcilisi Av. Cihat Yılmaz, yeni adli yılın başladığını da hatırlatarak, “Yeni adli yılda, görevini layıkıyla ifa eden avukat, hakim, savcılarımıza, adliye ve cezaevi personelimize kolaylıklar diliyorum. Yeni adli yılın ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı da, aşure ikramından dolayı kutlayarak, “Baro Temsilcimiz Av. Cihat Yılmaz Beyefendiyi ve temsilciliğimizi bu güzel ve örnek uygulamasından dolayı tebrik ediyorum. Allah kabul etsin” dedi.