Baraj sularında ağ kafeslerde yıllık 1450 ton alabalık yetiştirilecek

2 ayrı firma tarafından kurulacak tesisiler, Sosyallı Mahallesi civarında yer alacak ve toplam 1450 ton alabalık yetiştirilecek.

Dünyada ve ülkemizde tarımsal kaynakların giderek azalması, pek çok alanda olduğu gibi alabalık yetiştiriciliğinde de kaynakları uygun şekilde kullanmayı zorunlu kılıyor. Proje kapsamında, yetiştiriciliği en yaygın alabalık cinsi olan Kuzey Amerika kökenli Gökkuşağı alabalığı yetiştirilecek. Kültür koşullarına uygun niteliklerinden dolayı hızlı bir artış göstermiş ve günümüzde bir endüstri haline gelen Gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinin Ekinözü’ndeki ilk adımı atıldı. Ceyhan Nehri üzerinde kurulu bulunan Kandil Barajı, 2 ayrı tesisle birlikte, hem bölgenin ihtiyacı olan alabalık üretilecek hem de diğer bölgelere pazarlama yapılacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ÇED süreçlerine ilişkin olarak yayımladığı duyurulardan derlenen bilgilere göre, Kandil Barajı’ndaki ilk tesis, yılda 950 ton Kuzey Amerika kökenli gökkuşağı cinsi alabalık yetiştirecek. Ağ kafeslerde alabalık yetiştiriciliği tesisi projesinin alanı 25 bin m² olacak. Tesiste, 5-50 gr arası büyüklükte 4 milyon adet yavru balık yetiştirilecek

Diğer ağ kafeste alabalık yetiştiriciliği tesisi ise, ilkine göre yarıya yakın kapasitede olacak. İkinci tesiste, yıllı 500 ton Gökkuşağı cinsi alabalık yetiştirilecek. Bu tesis bünyesindeki ağ kafeslerde 5-50 gr arası büyüklükte 2 milyon 125 bin adet yavru balık yetiştirilecek.

Üretim dairesel kafeslerde yapılacak. Baraj gölüne toplamda 40’tan fazla dairesel kafes yapılacak. Her bir dairesel kafes 20 m çapında ve yaklaşık 35 ton balık kapasitesinde olacak.

Söz konusu tesislerin, ÇED sürecinin olumlu sonuçlanmasının ardından hayata geçeceği belirtildi.