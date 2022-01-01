Baraj gölüne nazır Kandil Restaurant hizmete açıldı

Ahmet Alkaya ile Durdu Mehmet Boz’un işletmeciliğini yaptığı Kandil Restaurant’ta, ızgara ve kiremitte pişen alabalık ve aynalı sazanın yanı sıra et ızgara çeşitleri de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Ekinözü’ne bağlı Kandil Mahallesi’nin Kayapa Mezrası’nda baraj gölünün maviliğini gören hakim bir noktadaki Kandil Balık ve Et Restaurant’ın açılış programına, Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı. Okunan duanın ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Kaymakam Onur ve davetliler, restoran işletmecileri Ahmet Alkaya ve Durdu Mehmet Boz’a hayırlı olsun temennisinde bulunarak bol kazançlar dilediler.

Restoranın bir aile tesisi olduğuna vurgu yapan işletmeciler Alkaya ve Boz, tüm bölge halkını Kandil Barajı’nın güzelliği eşliğinde doğayla baş başa yemek yemeye davet ettiler.

İşletmeciler Ahmet Alkaya ve Durdu Mehmet Boz, “Lokantamız, aile konsepti ile hizmet verecek. Alabalığın yanı sıra restoranımıza ismini veren baraj gölünden günlük olarak tuttuğumuz aynalı sazanları da müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Ayrıca et ve tavuk ızgara çeşitlerimizle de hizmette olacağız. Masmavi baraj gölünü kuşbakışı gören huzurlu ve sakin bir ortamda hem yemek yiyip hem de zaman geçirmek isteyen bölge halkını tesisimize davet ediyoruz” dediler.

Müşteri memnuniyetinin en üst seviyede tutulduğunu belirten işletmeciler Alkaya ve Boz, “Lokantamızı tercih edecek müşterilerimiz şehir stresinden uzakta doğayla iç içe olacaklar. Ayrıca, baraj gölünde de tekne ile gezinti yapma imkanı da bulacaklar” diye konuştular.